Статьи о вмешательстве РФ в выборы в США удостоены Пулитцеровской премии

Престижная награда для журналистов, Пулитцеровская премия, была вручена в том числе редакциям газет The New York Times и The Washington Post за статьи о российском вмешательстве в американские выборы. Как указывается на сайте Пулитцеровской премии , награда вручена за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года, его связях с кампанией Трампа, переходной командой президента и его будущей администрации". Эти материалы победили в номинации "Национальная журналистика", сообщает DW.com .

Помимо этого, премия вручена за освещение вопроса сексуальных домогательств и насилия в Голливуде (отмечены издания The New York Times и The New Yorker), за рассказ о жестоких методах филиппинского президента Родриго Дутерте (награду получили три журналиста информагентства Reuters) и ряд других материалов.