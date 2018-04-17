12 друзей допинга: австрийская полиция подозревает в коррупции и допинге действующих спортсменов

Австрийская полиция, расследующая дело о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU), заявила, что в общей сложности 12 человек подозреваются в сокрытии допинг-проб или взяточничестве.
Некоторые из подозреваемых могут быть действующими спортсменами. Национальность подозреваемых не называется, но по сообщению полиции Австрии, среди подозреваемых есть российские спортсмены.
10 человек подозреваются в мошенничестве с допинг-пробами, в их числе российские функционеры, занимающие руководящие должности, а также спортсмены. Еще два человека подозреваются в коррупции.
«Два человека подозреваются только в коррупции – они получали взятки, чтобы не выполнять свой профессиональный долг, не реагируя на подозрения о допинге», – сообщает NRK пресс-секретарь отдела по борьбе с экономическими и экологическими преступлениями Ингрид Машль-Клаузен.
Сообщается, что антидопинговое расследование связано с чемпионатом мира по биатлону 2017 года, обвинения в коррупции относятся к 2012 году.