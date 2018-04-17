До и после: как пустующий гараж превратили в уютный гостевой дом

Семья Джуди состоит из четырех человек и живет в доме площадью 130 квадратных метров. Места вроде бы хватает, но родители Джуди имеют обыкновение с завидной регулярностью пересекать океан и гостить в семье дочери. Для общего удобства и спокойствия Джуди решила превратить в гостевой домик гараж на заднем дворе.

Процесс превращения гаража в жилой домик. ФОТО: thathomebirdlife.com

Однако уже в процессе преобразования гаража возникло много бюрократических проблем с получением разрешения на строительство, сообщает apartmenttherapy.com.

Новый гостевой домик. ФОТО: thathomebirdlife.com

Джуди нервничала, часто у нее появлялось желание бросить едва начатое, но она не сдавалась, и в конце концов утвержденный проект был получен.

Гостевой домик семьи Грин. ФОТО: thathomebirdlife.com

В результате на заднем дворе появился уютный светлый дом, в котором с удовольствием живут во время своих приездов родители Джуди. Так удалось не только решить вопрос недостающей жилплощади, но и создать новое уютное пространство для жизни.