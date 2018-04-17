вторник, 17 апреля 2018 г.
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До и после: как пустующий гараж превратили в уютный гостевой дом

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Гараж. Иллюстративный снимок.

ФОТО: ofigenno.cc

Живущая в США англичанка Джуди Грин задумала перестроить в гостевой дом пустующий гараж. Через полгода все восторгались результатом, пишет портал Kodu

Семья Джуди состоит из четырех человек и живет в доме площадью 130 квадратных метров. Места вроде бы хватает, но родители Джуди имеют обыкновение с завидной регулярностью пересекать океан и гостить в семье дочери. Для общего удобства и спокойствия Джуди решила превратить в гостевой домик гараж на заднем дворе. 

Процесс превращения гаража в жилой домик.

ФОТО: thathomebirdlife.com

Однако уже в процессе преобразования гаража возникло много бюрократических проблем с получением разрешения на строительство, сообщает apartmenttherapy.com.

Новый гостевой домик.

ФОТО: thathomebirdlife.com

Джуди нервничала, часто у нее появлялось желание бросить едва начатое, но она не сдавалась, и в конце концов утвержденный проект был получен. 

Гостевой домик семьи Грин.

ФОТО: thathomebirdlife.com

В результате на заднем дворе появился уютный светлый дом, в котором с удовольствием живут во время своих приездов родители Джуди. Так удалось не только решить вопрос недостающей жилплощади, но и создать новое уютное пространство для жизни. 

Новый гостевой домик семейства Грин.

ФОТО: thathomebirdlife.com

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