До и после: как пустующий гараж превратили в уютный гостевой дом

Живущая в США англичанка Джуди Грин задумала перестроить в гостевой дом пустующий гараж. Через полгода все восторгались результатом, пишет портал Kodu.
Семья Джуди состоит из четырех человек и живет в доме площадью 130 квадратных метров. Места вроде бы хватает, но родители Джуди имеют обыкновение с завидной регулярностью пересекать океан и гостить в семье дочери. Для общего удобства и спокойствия Джуди решила превратить в гостевой домик гараж на заднем дворе.
Однако уже в процессе преобразования гаража возникло много бюрократических проблем с получением разрешения на строительство, сообщает apartmenttherapy.com.
Джуди нервничала, часто у нее появлялось желание бросить едва начатое, но она не сдавалась, и в конце концов утвержденный проект был получен.
В результате на заднем дворе появился уютный светлый дом, в котором с удовольствием живут во время своих приездов родители Джуди. Так удалось не только решить вопрос недостающей жилплощади, но и создать новое уютное пространство для жизни.