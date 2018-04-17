В марте в Эстонии зарегистрировали более 4000 автомобилей
17 апреля 2018 г., 8:35
В марте этого года на первичный учет в авторегистре были поставлены 4205 легковых автомобилей, из которых 2333 - новые.
По сравнению с мартом 2017 года число зарегистрированных автомобилей снизилось на 350 единиц, а по сравнению с февралем текущего года выросло на 723 единицы, пишет rus.err.ee.
В марте также зарегистрировали 843 грузовика (501 новый), 30 автобусов (8 новых), 142 мотоцикла (48 новых), 67 мопедов (23 новых), 591 прицеп (497 новых) и 106 тракторов (93 новых).