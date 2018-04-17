МЧС: пожар в "Зимней вишне" начался после короткого замыкания из-за протечек с крыши

Эксперты предполагают, что замыкание было вызвано протечками с крыши, откуда не убирался снег. Когда снег начал таять, вода стала попадать на электропроводку. Именно это и могло стать причиной возгорания. При этом неизвестно, почему сигнализационные датчики и оповещение о пожарной тревоге не сработали в автоматическом режиме, пишет Newsru.com.

В ведомственном университете полагают, что первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Они, в свою очередь, загорелись после соприкосновения с капавшим сверху горящим пластиком.

Ситуацию усугубила не выключенная вовремя вентиляция, которая моментально раздула пламя. Осведомленный источник издания, знакомый с ходом расследования причин трагедии, также отметил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, но они по какой-то причине не сработали.

Ранее в Следственном комитете предположили, что пожар в ТЦ мог начаться из-за короткого замыкания. Следователи-криминалисты при осмотре сгоревшего здания в Кемерово обнаружили пучок высоковольтных проводов, проложенных через батутный зал.

В начале апреля ведомство опубликовало запись, рассказывающую о визите главы СКР Александра Бастрыкина в Кемерово 31 марта. Во время осмотра сгоревшей "Зимней вишни" главе ведомства доложили о предположительной причине пожара в ТЦ. Закадровый голос на видео тогда сообщил, что, по словам очевидцев, пучок электрических проводов в батутном зале свисал практически над ванной с мягкими кубиками.

Находившиеся в кинозале ТЦ люди умерли от отравления продуктами горения, сообщили Бастрыкину. Самая большая группа погибших была обнаружена перед дверью, которая была закрыта. У зрителей была возможность выйти через еще одну дверь, но по непонятным причинам они не догадались эвакуироваться через другой выход, рассказали главе СКР во время осмотра сгоревшего здания.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания ТЦ, где размещались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает две версии произошедшего - короткое замыкание и поджог.

По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении.