Чем кончится истерика против будущего?

«У вас в Балтии реально воздух другой, – поделился со мной в кулуарах один уралец. – У нас свободное обсуждение этих тем совершенно невозможно».

Действительно, ни в каком российском городе, даже в «свободолюбивых» столицах, представить себе такое мероприятие немыслимо. Где оппоненты действующей власти могли бы провести даже не демонстрацию, а просто конференцию – с обсуждением своих идей и проектов. У «право(!)охранительных органов» немедленно возникнет масса претензий – вплоть до дубиночного разгона и заведения уголовных дел на участников. «Точечные» репрессии и «случайные» нападения на гражданских активистов в различных регионах давно уже стали привычными.

Но такова, увы, политическая ситуация в нынешней России – реальная оппозиция там фактически доведена до статуса диссидентов советских времен. Разве им позволили бы проводить какие-то «Форумы»? «Отщепенцев» тогда ждали либо тюрьма, либо карательная психиатрия.

Кстати, именно такое отношение продемонстрировал российский Первый канал в оценке вильнюсского Форума. Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов назвал его участников «психиатрическим обществом страдающих депрессивной формой ненависти к России». Затем в этом репортаже были воспроизведены несколько вырванных из контекста фраз – словом, привычный метод работы кремлевской пропаганды.

В действительности же тем самым эти пропагандисты продемонстрировали собственную неадекватность. И не только профессиональную – к нормальной журналистике они давно не имеют отношения. Вместо внятной информационной картины различных событий они производят лишь поток нервозных до истерики оценок – особенно когда речь идет об оппонентах действующей российской власти.

Впрочем, тут возникают забавные нестыковки. Временами становится непонятно – от лица какой именно страны вещают эти пропагандисты? Например, гостя Форума, бывшего президента Литвы Витаутаса Ландсбергиса в этой программе обвинили в том, что он «разваливал нашу страну». Однако, насколько известно, официальная Россия (РСФСР) в 1990-91 годах как раз поддерживала независимую Литву. Так может быть, саму эту имперскую истерику разумнее называть «антироссийской»?

Ментально эти пропагандисты до сих пор живут в СССР. Вероятно, именно поэтому вильнюсский Форум свободной России вызывает у них такую ненависть. Вроде бы Литва – бывшая «советская республика», а теперь – не дотянуться и не запретить!

Главный организатор Форума Гарри Каспаров оценивает состоявшееся мероприятие весьма позитивно. По его словам, Форум обрел институциональные черты – его участники избрали постоянный комитет, который теперь будет вести регулярную работу по координации деятельности российской оппозиции. В состав постоянно действующего органа вошли известные общественные деятели – сам чемпион мира, а также Владимир Ашурков, Марат Гельман, Андрей Илларионов, Даниил Константинов, Леонид Невзлин, Илья Пономарев, Андрей Сидельников, Иван Тютрин, Марк Фейгин и Евгения Чирикова.