Чем кончится истерика против будущего?

На минувшей неделе в Вильнюсе состоялся пятый Форум свободной России. Это уже регулярное мероприятие, которое проводится дважды в год и собирает около 300 представителей российской политической эмиграции. Но не только их – как сообщили организаторы, заявки на участие в апрельском Форуме подали представители 58 российских городов.
«У вас в Балтии реально воздух другой, – поделился со мной в кулуарах один уралец. – У нас свободное обсуждение этих тем совершенно невозможно».
Действительно, ни в каком российском городе, даже в «свободолюбивых» столицах, представить себе такое мероприятие немыслимо. Где оппоненты действующей власти могли бы провести даже не демонстрацию, а просто конференцию – с обсуждением своих идей и проектов. У «право(!)охранительных органов» немедленно возникнет масса претензий – вплоть до дубиночного разгона и заведения уголовных дел на участников. «Точечные» репрессии и «случайные» нападения на гражданских активистов в различных регионах давно уже стали привычными.
Но такова, увы, политическая ситуация в нынешней России – реальная оппозиция там фактически доведена до статуса диссидентов советских времен. Разве им позволили бы проводить какие-то «Форумы»? «Отщепенцев» тогда ждали либо тюрьма, либо карательная психиатрия.
Кстати, именно такое отношение продемонстрировал российский Первый канал в оценке вильнюсского Форума. Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов назвал его участников «психиатрическим обществом страдающих депрессивной формой ненависти к России». Затем в этом репортаже были воспроизведены несколько вырванных из контекста фраз – словом, привычный метод работы кремлевской пропаганды.
В действительности же тем самым эти пропагандисты продемонстрировали собственную неадекватность. И не только профессиональную – к нормальной журналистике они давно не имеют отношения. Вместо внятной информационной картины различных событий они производят лишь поток нервозных до истерики оценок – особенно когда речь идет об оппонентах действующей российской власти.
Впрочем, тут возникают забавные нестыковки. Временами становится непонятно – от лица какой именно страны вещают эти пропагандисты? Например, гостя Форума, бывшего президента Литвы Витаутаса Ландсбергиса в этой программе обвинили в том, что он «разваливал нашу страну». Однако, насколько известно, официальная Россия (РСФСР) в 1990-91 годах как раз поддерживала независимую Литву. Так может быть, саму эту имперскую истерику разумнее называть «антироссийской»?
Ментально эти пропагандисты до сих пор живут в СССР. Вероятно, именно поэтому вильнюсский Форум свободной России вызывает у них такую ненависть. Вроде бы Литва – бывшая «советская республика», а теперь – не дотянуться и не запретить!
Главный организатор Форума Гарри Каспаров оценивает состоявшееся мероприятие весьма позитивно. По его словам, Форум обрел институциональные черты – его участники избрали постоянный комитет, который теперь будет вести регулярную работу по координации деятельности российской оппозиции. В состав постоянно действующего органа вошли известные общественные деятели – сам чемпион мира, а также Владимир Ашурков, Марат Гельман, Андрей Илларионов, Даниил Константинов, Леонид Невзлин, Илья Пономарев, Андрей Сидельников, Иван Тютрин, Марк Фейгин и Евгения Чирикова.
Также участники Форума сформировали несколько рабочих групп, которые будут заниматься мониторингом ситуации в России и разрабатывать проекты на ближайшую перспективу. Эти группы охватывают обширную тематику, интересующую российских оппозиционеров – правозащитную, сферу конституционных реформ, работу с диаспорой и мировыми медиа, общественный трибунал над нынешним кремлевским режимом и т.д.
Возможно, появится также рабочая группа по российскому федерализму, который в эпоху путинской «вертикали власти» был фактически уничтожен. Тем не менее, участники Форума из разных регионов с интересом участвовали в дискуссионной панели, посвященной этой теме. Любопытно замечание одного из ее спикеров, представителя движения «Свободная Ингрия» Павла Мезерина, который недавно получил политическое убежище в Литве: «Если мы говорим о будущем «после Путина», мы должны понимать, что изменится не только центральная власть – но весь формат российской государственности. В ХХ веке это уже дважды случалось, и обязательно произойдет в XXI. Идея реально федеративного или даже конфедеративного устройства России давно назрела. Мы не фантазеры, а наоборот – исторические реалисты».
А пока в нынешней России все еще царит культ прошлой империи, эта страна тем самым как раз и закрывает себе дорогу в будущее. И неудивительно, что имперская пропаганда устраивает истерики против тех, кто об этом будущем говорит.
В финале я хотел бы напомнить одну недавнюю новость, которая вроде бы не связана с вильнюсским Форумом, но наглядно показывает всю архаичность нынешней российской власти. Речь идет о блокировке в России мессенджера Telegram, администрация которого отказалась передавать ФСБ ключи шифрования сообщений. Эти ключи невозможно передать чисто технически – но такого российские «силовики» не понимают. И это очень напоминает «доперестроечные» 1980-е годы, когда советские власти боролись не только с «вражескими идеями», но и с современными информационными технологиями (компьютерами, ксероксами и т.д.). Чем все это кончилось – хорошо известно. И повторяя эти методы, нынешняя российская власть готовит такой же финал и для «правопреемницы СССР».