вторник, 17 апреля 2018 г.
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Кинотеатр повторного фильма: видеосудья вернул команды на поле из раздевалок и назначил пенальти

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ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

В матче 30-го тура бундеслиги «Майнц» – «Фрайбург» (2:0) был назначен пенальти после просмотра видеоповтора.

На 45-й минуте встречи главный судья Гвидо Винкманн дал свисток на перерыв, и команды направились в раздевалку.

Однако видеоассистенты арбитра предложили Винкманну посмотреть повтор заключительного эпизода в штрафной площади «Фрайбурга».

После просмотра видео судья вернул команды и назначил пенальти, который реализовал аргентинский хавбек хозяев Пабло Де Бласис.

Видео момента можно посмотреть здесь

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