Кинотеатр повторного фильма: видеосудья вернул команды на поле из раздевалок и назначил пенальти
17 апреля 2018 г., 9:22
В матче 30-го тура бундеслиги «Майнц» – «Фрайбург» (2:0) был назначен пенальти после просмотра видеоповтора.
На 45-й минуте встречи главный судья Гвидо Винкманн дал свисток на перерыв, и команды направились в раздевалку.
Однако видеоассистенты арбитра предложили Винкманну посмотреть повтор заключительного эпизода в штрафной площади «Фрайбурга».
После просмотра видео судья вернул команды и назначил пенальти, который реализовал аргентинский хавбек хозяев Пабло Де Бласис.