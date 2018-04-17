Сирийские СМИ сообщили об отраженном ракетном ударе

Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку, которая была нацелена на военную базу Шайрат в провинции Хомс. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщили сирийские государственные СМИ. Как утверждается, выпущенные ракеты были сбиты сирийскими ПВО. Официально не заявляется, кто мог совершить обстрел. Также пока не поступала информация о количестве сбитых ракет, пишет DW.com.

Между тем агентство dpa со ссылкой на сирийские военные источники сообщило, что ракетного обстрела Шайрата на самом деле не было: сирийские ПВО были приведены в состояние полной боеготовности в связи с угрозой удара, однако тревога оказалась ложной.

Ливанские СМИ со ссылкой на движение "Хезболлах" сообщили еще об одном перехвате ракет в Сирии. Ракетной атаке подверглась авиабаза Думайр, расположенная вблизи Дамаска.

Пентагон и Израиль не располагают информацией об ударе

В ответ на заявление Дамаска в Пентагоне сообщили, что в настоящий момент в Сирии нет "военной активности" американских отрядов. "У нас нет дополнительных сведений, которые мы могли бы сообщить", - уточнил представитель оборонного ведомства США Эрик Пэхон.

При этом, как сообщает арабский портал "Аль-Масдар", чье сообщение цитирует "Интерфакс", за обстрелом могут стоять ВВС Израиля. Подтверждения из других источников не поступало. Израильское военное командование, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя армейской пресс-службы, не располагает информацией "о каких-либо инцидентах такого типа".

Ранее сирийские военные и Москва обвинили Израиль в нанесении авиаудара по военному аэродрому Т-4, также находящемуся в Хомсе. По словам российского министерства обороны, два военных израильских самолета, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому.