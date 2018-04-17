Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
17 апреля 2018 г., 9:36
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов rip.ee, hetked.ee и lentodiilit.fi .
Туда-обратно из Таллинна на Гоа начиная с 517 евро
Туда-обратно из Таллинна в Казахстан начиная с 256 евро
Туда-обратно из Таллинна в Микронезию начиная с 668 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Гран-Канарию начиная со 170 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 459 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная со 125 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Португалию начиная со 201 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бостон начиная с 391 евро
Туда-обратно из Таллинна в Чикаго начиная с 395 евро
Туда-обратно из Риги в Стокгольм начиная с 42 евро