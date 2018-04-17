Вейонис: Россия провоцирует нас военными учениями, но мы контролируем ситуацию

По его мнению, Россия хочет, чтобы об этих учениях много говорили, и в Латвии им порой действительно уделяется чересчур большое внимание. Президент уверен, что в целом реакция Латвии адекватна, а вооруженные силы контролируют ситуацию, пишет Rus.TVNET.

Подобные учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе, негативно влияют на интенсивное судоходство в море, кроме того, существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море как внутреннем море такие учения не следовало бы проводить вообще, уверен президент.

Как сообщалось, российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что ВМФ РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11.00 до 23.00.

Российская сторона призвала Латвийское агентство гражданской авиации в этот период закрыть воздушное пространство на высоте 20 км в предусмотренной для стрельб зоне примерно в 40 км от береговой линии Латвии.

Минобороны Латвии считает проведение такого рода учений вблизи латвийских территориальных вод необоснованным и провокационным, а также выражает обеспокоенность по поводу возможностей вооруженных сил России обеспечить безопасность во время учений.