16-летнюю россиянку дисквалифицировали за прием запрещенных препаратов

В пробе мочи, которую у нее взяли 23 октября 2017 года, обнаружили запрещенные диуретики фуросемид и торасемид.

Теннисистка объяснила, что лекарства с этими веществами прописали ее матери от гипертонии. В начале октября мать давала их теннисистке, чтобы снять появившийся отек ноги. А 22 или 23 октября Коклина якобы приняла лекарства матери случайно, перепутав со своим препаратом от гиперемии.