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16-летнюю россиянку дисквалифицировали за прием запрещенных препаратов

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ФОТО: Scanpix

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала 16-летнюю россиянку Елизавету Коклину на год за прием запрещенных препаратов.

В пробе мочи, которую у нее взяли 23 октября 2017 года, обнаружили запрещенные диуретики фуросемид и торасемид.

Теннисистка объяснила, что лекарства с этими веществами прописали ее матери от гипертонии. В начале октября мать давала их теннисистке, чтобы снять появившийся отек ноги. А 22 или 23 октября Коклина якобы приняла лекарства матери случайно, перепутав со своим препаратом от гиперемии.

ITF приняла эти объяснения и посчитала, что теннисистка не хотела улучшить свои результаты при помощи препаратов. В виду этого, а также ее молодости и неопытности ее вину признали незначительной. Поэтому срок дисквалификации составляет всего год – до 22 октября 2018-го, сообщает sports.ru

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