Фото: три недорогие дачи около моря

Конечно, эти три дачи продаются не по бросовой цене, так как недвижимость около моря по определению не отдают по цене бутерброда. Однако учитывая место расположения этих летних домиков, цены приемлемые: самая дорогая из них стоит 35 000 евро. Море находится от каждой из них на расстоянии в пределах одного километра.

ФОТО: KV.EE

В 500 метрах от залива Матсалу расположен участок площадью 10 000 квадратных метров с домиком для ночлега площадью 24 м2 с симпатичной маленькой террасой. На участке можно строить жилой дом.

ФОТО: KV.EE

В дачном районе Палдиски, в 500 метрах от моря в прошлом году была построена дача площадью 40 м2. В домике две спальни. На участке находится баня.

ФОТО: KV.EE