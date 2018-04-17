Фото: три недорогие дачи около моря

Дача на берегу моря не обязательно должна быть большой и дорогой: кто же проводит время отпуска в помещении, когда рядом - море, дюны и летние развлечения! Портал Kodu нашел для нас три относительно недорогих варианта.
Конечно, эти три дачи продаются не по бросовой цене, так как недвижимость около моря по определению не отдают по цене бутерброда. Однако учитывая место расположения этих летних домиков, цены приемлемые: самая дорогая из них стоит 35 000 евро. Море находится от каждой из них на расстоянии в пределах одного километра.
В 500 метрах от залива Матсалу расположен участок площадью 10 000 квадратных метров с домиком для ночлега площадью 24 м2 с симпатичной маленькой террасой. На участке можно строить жилой дом.
В дачном районе Палдиски, в 500 метрах от моря в прошлом году была построена дача площадью 40 м2. В домике две спальни. На участке находится баня.
Построенный в 2016 году на месте старого хутора полутораэтажный рубленый домик вмещает все необходимое для летней жизни. Отдельно отмечается, что рядом нет соседей.