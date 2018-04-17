Миксер: за нарушение принципов международного права приходится платить высокую цену

«В Сирии необходим настоящий мирный процесс, только так возможно добиться устойчивого мира и стабильности для народа Сирии, - сказал Миксер и вновь подчеркнул, что Эстония осуждает применение химического оружия в Сирии. - 14 апреля союзники дали уместный, пропорциональный и легитимный ответ на неоднократное применение химического оружия сирийским режимом», - сказал Миксер и добавил, что Совет безопасности ООН должен найти способ урегулировать затянувшуюся гражданскую войну в Сирии и что всего его члены должны принять в этом конструктивное участие.

«Мы должны однозначно дать понять российским лидерам, что за нарушение принципов международного права приходится платить высокую цену. Важно, чтобы ЕС, оказывая давление на Россию, был единым и решительным и чтобы политика санкций была плотно скоординирована с нашими партнерами по другую сторону Атлантического океана», - сказал Миксер на обсуждении отношений между ЕС и Россией.

Дискуссия на тему Ирана была сфокусирована на важности ядерного соглашения с точки зрения региональной и глобальной безопасности, ее участники подчеркнули, что Европа привержена дальнейшему действию соглашения. Миксер выразил на заседании поддержку инициативе Франции, Германии и Соединенного Королевства по дальнейшему действию соглашения, в том числе по вопросам иранской ракетной программы и региональной деятельности.

На неформальном обеде глав МИД министры обсудили безопасность на Западных Балканах и предстоящий 17 мая в Софии саммит стран ЕС и Западных Балкан. Миксер выразил надежду, что саммит будет амбициозным и поможет укрепить связи между ЕС и Западными Балканами. Он подчеркнул, что Европа, укрепляя сотрудничество между странами, сможет совместно заниматься решением различных проблем, например, по вопросам безопасности и миграции.

Министры также обсудили финансирование средств зарубежной деятельности в будущем после 2020 года.