Трамп отложил новые антироссийские санкции

Уточняется, что он пошел на такой шаг после обсуждений с советниками по национальной безопасности. В ходе переговоров президент выразил недовольство тем, что о планах введения новых рестриктивных мер было объявлено, несмотря на неготовность Трампа к этому, пишет lenta.ru.