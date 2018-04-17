вторник, 17 апреля 2018 г.
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Трамп отложил новые антироссийские санкции

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Дональд Трамп и Владимир Путин.

ФОТО: MIHHAIL KLIMENTJEV/AFP/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций в отношении России. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Уточняется, что он пошел на такой шаг после обсуждений с советниками по национальной безопасности. В ходе переговоров президент выразил недовольство тем, что о планах введения новых рестриктивных мер было объявлено, несмотря на неготовность Трампа к этому, пишет lenta.ru.

Источники издания пояснили, что среди прочих возможных мер давления на Москву рассматривался очередной пакет санкций, но Трамп не подписал соответствующее постановление. По утверждению собеседников газеты, американский лидер будет ждать очередного не устраивающего Вашингтон хода.

15 апреля сообщалось о готовности Вашингтона ввести новые ограничительные меры из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. Новые санкции коснутся компаний, осуществляющих поставки сирийским властям.

США 6 апреля ввели санкции против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.

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