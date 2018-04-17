Полиция во вторник усилит контроль над железнодорожными переездами

В полиции отметили, что главная цель усиленных проверок - обеспечение безопасности движения, но правоохранительные органы готовы назначать штрафы за нарушение правил тем, кто игнорирует предупреждения, пишет rus.err.ee.

"Штраф сегодня должен в последнюю очередь волновать пешеходов и велосипедистов, но если наш сигнал о [необходимости обеспечивать] безопасность другим образом не достигнет цели, то можем назначить и штрафы", - сказал глава патрульной службы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн.