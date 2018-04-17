вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Полиция во вторник усилит контроль над железнодорожными переездами

Полиция во вторник усилит контроль над железнодорожными переездами

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ФОТО: Eero Vabamägi

17 апреля полиция проведет усиленную проверку режима пересечения автомобильных переездов и пешеходных переходов на железных дорогах в Таллинне и Харьюском уезде в связи с участившимися авариями.

В полиции отметили, что главная цель усиленных проверок - обеспечение безопасности движения, но правоохранительные органы готовы назначать штрафы за нарушение правил тем, кто игнорирует предупреждения, пишет rus.err.ee.

"Штраф сегодня должен в последнюю очередь волновать пешеходов и велосипедистов, но если наш сигнал о [необходимости обеспечивать] безопасность другим образом не достигнет цели, то можем назначить и штрафы", - сказал глава патрульной службы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн.

По его словам, полиция будет проверять правильность пересечения пешеходами и водителями железнодорожных переездов, а также выявлять случаи, когда пешеходы переходят дорогу в неположенных местах.

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