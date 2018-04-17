Дьявольская драка в Нью-Арке

Россияне в этих матчах не смогли выяснить кто лучше: Никита Зайцев из "Торонто" обыграл "Бостон", Никита Кучеров хоть и отдал две результативные передачи, но спасти команду от поражения в Ист-Рутерфорде не смог. Свело противостояние "Колорадо" и "Нэшвилла" Михаила Задорова с Алексеем Емелиным. В противоборстве двух российских защитников неожиданную победу одержали хозяева из Денвера.

В сериях "Колорадо" - "Нэшвилл", "Нью-Джерси" - "Тампа" и "Торонто" - "Бостон" счет стал 1:2, а вот "Сан-Хосе" приблизился к досрочному выходу во второй круг: разгром 8:1 "Анахайма" сделал счет в серии до четырех побед 3:0 в пользу "Акул".

Драку на льду устроили за 23 секунды до конца игры "Тампы" и "Нью-Джерси", и в ней успел поучаствовать россиянин Михаил Сергачев. Если Седрик Пакетт и Нико Хишир медленно "танцевали", схавтив друг друга за свитера, то заварушка, в которую был втянут россиянин, оказалась намного горячее: в свалке на льду участвовали сразу шесть хоккеистов, а Михаил Сергачев получил несколько ударов по лицу.