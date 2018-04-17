В председатели EKRE баллотируется только Март Хельме

На тайном голосовании на срок до следующего очередного съезда изберут председателя и трех его заместителей. В председатели баллотируется Март Хельме. В заместители председателя баллотируются Мерри Аарт, Мартин Хельме, Арго Лууде, Яак Мадисон и Хенн Пыллуаас. На съезде также будут избраны 11 членов правления партии, 15 членов собрания уполномоченных и члены суда чести.