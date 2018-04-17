В председатели EKRE баллотируется только Март Хельме

В воскресенье в концертном зале Estonia в Таллинне пройдет конгресс Консервативной народной партии (EKRE), в председатели баллотируется только нынешний лидер партии Март Хельме.
На тайном голосовании на срок до следующего очередного съезда изберут председателя и трех его заместителей. В председатели баллотируется Март Хельме. В заместители председателя баллотируются Мерри Аарт, Мартин Хельме, Арго Лууде, Яак Мадисон и Хенн Пыллуаас. На съезде также будут избраны 11 членов правления партии, 15 членов собрания уполномоченных и члены суда чести.
По словам Марта Хельме, предстоящий съезд будет рекордно масштабным в истории EKRE – в нем примут участие 504 делегата.
Он уверен, что партия будет участвовать в формировании следующего кабинета правительства.
Съезд является высшим органом EKRE, проводится раз в год.