С августа изменятся цены на услуги социальной реабилитации

«Мы должны обеспечить людям доступность услуги, которая в последние годы пробуксовывает из-за нехватки специалистов, - сказала Ива. - Цены на социальную реабилитацию оставались неизменными на протяжении нескольких лет, и это стало оказывать значительное влияние на доступность услуг. Необходимы компетентные специалисты, а это предполагает и более высокие затраты на рабочую силу. Таким образом, чтобы качественную услугу можно было предлагать и в дальнейшем, мы должны быть в состоянии платить конкурентоспособную зарплату людям, которые оказывают эту услугу».

Социальную реабилитацию организует Департамент социального обеспечения. Изменения цен на социальную реабилитацию исходят из предложений департамента, сделанных на основе прежнего опыта и обратной связи партнеров. Вместо действующих цен будут установлены новые, чтобы обеспечить большую прозрачность услуг. С начала августа вырастут цены почти на все услуги социальной реабилитации. При формировании цен в расчет принимались расходы, связанные с персоналом, расходы на устройства и иной инвентарь, а также дополнительные расходы – например, на содержание помещения в порядке.