Летом в Таллинне вдоль Тартуского шоссе появится велодорожка

Велосипедно-пешеходная дорожка вдоль Тартуского шоссе - это составная часть прокладываемой в сотрудничестве с волостью Раэ тропы здоровья и движения вокруг озера Юлемисте. Ее отрезок вдоль Старо-Тартуского шоссе был построен в 2016 году.

Новый километровый отрезок, ширина которого составляет четыре метра, соединит волость и город. Он обеспечит безопасность движения немоторизованного транспорта между кварталами Пеэтри, Ярвекюла и Юхкентали и подключение их к единой сети велодорожек Таллинна. Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.