Летом в Таллинне вдоль Тартуского шоссе появится велодорожка

В ближайшие месяцы вдоль Тартуского шоссе в Таллинне - на участке между улицей Леннуяама и Старо-Тартуским шоссе - будет построена велосипедная дорожка. Ожидается, что работы будут завершены в июле, сообщает Раэпресс.
Велосипедно-пешеходная дорожка вдоль Тартуского шоссе - это составная часть прокладываемой в сотрудничестве с волостью Раэ тропы здоровья и движения вокруг озера Юлемисте. Ее отрезок вдоль Старо-Тартуского шоссе был построен в 2016 году.
Новый километровый отрезок, ширина которого составляет четыре метра, соединит волость и город. Он обеспечит безопасность движения немоторизованного транспорта между кварталами Пеэтри, Ярвекюла и Юхкентали и подключение их к единой сети велодорожек Таллинна. Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.