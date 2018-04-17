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Летом в Таллинне вдоль Тартуского шоссе появится велодорожка

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ФОТО: Andres Ehrenpreis

В ближайшие месяцы вдоль Тартуского шоссе в Таллинне - на участке между улицей Леннуяама и Старо-Тартуским шоссе - будет построена велосипедная дорожка. Ожидается, что работы будут завершены в июле, сообщает Раэпресс.

Велосипедно-пешеходная дорожка вдоль Тартуского шоссе - это составная часть прокладываемой в сотрудничестве с волостью Раэ тропы здоровья и движения  вокруг озера Юлемисте. Ее отрезок вдоль Старо-Тартуского шоссе был построен в 2016 году.

Новый километровый отрезок, ширина которого составляет четыре метра, соединит  волость и город. Он обеспечит безопасность движения немоторизованного транспорта  между кварталами Пеэтри, Ярвекюла и Юхкентали и подключение их к единой сети велодорожек Таллинна.  Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.

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