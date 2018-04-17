Фото, видео: министр государственного управления сообщил об отставке

Как пояснил Ааб, причиной его решения стало то, что его задержали за превышение скорости. В выдыхаемом им воздухе обнаружили остаточное содержание алкоголя.

Rus.Postimees приводит перевод заявления Ааба в полном объеме:

«Я всегда исходил из принципа, что в случае малейшего подозрения на утро после употребления алкоголя следует воздержаться от того, чтобы садиться за руль. К сожалению, днем 11 марта, когда я решил поехать из Тарту домой, я слишком доверился своему хорошему самочувствию, которое, как оказалось позже, было ошибочным. Задним числом я понимаю, что совершил двойную ошибку, потому что я превысил допустимую скорость и ехал со скоростью 73 км/ч в зоне с ограничением 50 км/ч. Вместе с тем полиция обнаружила у меня признаки употребления алкоголя – так называемые остаточные явления. В выдыхаемом мной воздухе обнаружили содержание алкоголя в объеме 0,14 мг/л, что означает 0,28 промилле в крови.

Я очень глубоко сожалею о случившемся и не пытаюсь себя никак оправдать. Это тяжелый урок, и я призываю всех водителей при малейшем подозрении не садиться за руль. Садиться за руль с признаками алкогольного опьянения – безответственно по отношению ко всем участникам движения, такому поведению нет никакого оправдания.

Я сообщил об этом общественности только сейчас, потому что в начале прошлой недели мне стало известно решение о проступке, на основании которого мне назначили в качестве наказания приостановку действия водительских прав на один месяц. Я не оспариваю решение, а признаю свою вину. Я не обнародовал случившееся в тот же момент, потому что не хотел своим поведением отбросить тень на обсуждения стратегии государственного бюджета. В то же время мне жаль, что это неизбежно подорвет авторитет правительства и моей партии.

Я извиняюсь перед жителями Эстонии и перед своими коллегами. Благодарю правительство за хорошее сотрудничество и сильный командный дух – вместе мы смогли решить очень много важных для Эстонии вопросов. Я доволен, что административно-территориальная реформа успешно доведена до конца, мы инициировали перевод рабочих мест в уезды, в ходе обсуждений стратегии госбюджета была утверждена как программа государственных домов, так и запуск региональных программ в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии.