Райво Юурак: прыжок через национальный раскол

Сначала учительница Ирина – дети в Открытой школе обращаются к преподавателям только по имени – показывает видео с различными выражениями лица и спрашивает, что за эмоцию каждое из них выражает. Работают как эстонские дети, так и русские, причём никому не скучно. Некоторые гримасы вызывают общий смех. Потом ученики имитируют все выражения, продемонстрированные на видео, и объясняют на русском, какое именно они повторяют. Затем учительница раздает детям рабочие листы с эмодзи,подписанными правильными русскими словами, и все хором читают названия эмоций на русском. Потом ученикам раздают листы с нейтральными эмодзи, на которых они должны нарисовать радостное, грустное, равнодушное и т.д. выражение лица, а также правильно написать на русском языке все названия эмоций. В самом конце каждая группа делает презентацию какой-либо эмоции, а другая учительница, Алиса Норман, делает фотографию каждой из групп.

Таким образом, новые слова прорабатываются очень основательно и запоминаются почти фотографически. Позднее я узнаю, что каждое новое слово все дети должны использовать в своей речи минимум 17 раз, поскольку иначе оно не запомнится.

На самом деле многократное повторение слов нужно для оттачивания произношения, потому что эстонским детям довольно тяжело произнести такое слово, как «злость». Если кому-то из детей совсем не удается повторить одно из слов, то другие дети утешают одноклассника: каждому что-то всегда дается тяжело.

В середине урока учительница Алиса перемещается с русскими детьми в соседний класс, чтобы более основательно отшлифовать с ними тему эмоций на эстонском языке. В это же время эстонские дети продолжают учёбу в своём классе.

На следующем уроке математики учительница Ирина общается с детьми исключительно на русском языке, что не является проблемой для ребят из эстонских семей. Бросается в глаза, что числа больше десяти некоторые эстонцы не могут хорошо произнести по памяти, поэтому они считывают их с таблицы, прикреплённой к стене класса. Следовательно, кириллица не является для них проблемой. В общем-то, изучение эстонскими ребятами математики на русском языке проходит хорошо, поскольку слов во время этих уроков используется мало и их быстро выучивают.

Кстати, наблюдая за уроками, мне показалось, будто учительница Ирина спрашивала эстонских ребят чаще. На самом же деле это было не так – просто эстонцы отвечают на русском языке чуть медленнее, так как думают дольше.

А что же происходит во время перемен?

На перемене учительница Ирина включает детям русскоязычную версию «Танца маленьких утят». После её прослушивания она просит ее повторить, и танец продолжается.