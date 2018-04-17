Двуязычие как особая потребность

Maja и дом

Иноязычный малыш – он словно ребёнок с особыми образовательными потребностями. Он может быть особо одарённым, но из-за недостаточного знания языка оказаться всё-таки в группе риска. Когда ребёнок, разговаривающий на другом языке, недопонимает что-либо, то по сравнению со сверстниками он чувствует себя лингвистически неравноправным. У него пропадает смелость высказывать свои мысли, даже если они глубже, чем мысли его сверстников.

Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что в группе детского сада, в которой учится более двух русскоговорящих ребят (сейчас даже восемь), пропадает желание общаться на эстонском языке и отождествлять себя с эстоноговорящими детьми. Детям проще разговаривать на своём родном языке, а эстонским пользоваться при общении только с учительницей.

Опасности, сопутствующие изучению второго языка в слишком раннем возрасте, таковы. Ребёнок не понимает речь и потому не умеет адекватно реагировать. Если ребёнка попросить убрать игрушки, а он родом из другой языковой среды, то он не поймёт, что от него потребовали. Он либо вообще не отреагирует на приказ, либо просто останется ждать и начнёт убирать игрушки только тогда, когда увидит, как это делают другие ребята. Непонимание языка может привести к большим проблемам с восприятием других людей и неумению справляться самостоятельно.

Обучающийся на неродном языке ребёнок может остаться без знаний, поскольку не будет понимать речь учителя. Недостаточный словарный запас не позволит ему адекватно воспринимать происходящее. Обучающийся на другом языке ребёнок быстрее устаёт и чаще нуждается в передышках. Он не позволяет перегружать себя, а при уставании просто выключается. Учителю следует знать специфичные особенности детей и вовремя на них реагировать.

У разговаривающего на неродном языке ребёнка могут появиться проблемы с самовыражением. Ему может не хватить слов для вербального выражения своих мыслей и желаний. Это может привести к понижению самооценки, поскольку из-за недостаточного владения языком он не сумеет сделать себя понятным для сверстников.

Очень тяжело полностью овладеть речевым этикетом и стилистическими нюансами. Например, слово „maja“ для эстонца означает строение, в то время как русскоязычное слово «дом» имеет более широкое значение – это как строение, так и домашний очаг.

При работе с иноязычными детьми большие проблемы появляются и у самого учителя. Пытаясь объяснить им на эстонском языке, к примеру, ход работы, педагог в конце концов переходит на родной язык детей, которым он сам не владеет. У двуязычных ребят появляется очередная проблема – эстонского для понимания учителя не хватает плюс знакомый родной язык, который он тоже только-только начал изучать, тоже непонятен.

Ребёнку с запоздалым развитием речи угрожают трудности в обучении, а также проблемы социально-эмоционального характера, и потому крайне важно развитие речи в максимально раннем возрасте. Пристальное внимание нужно уделять детям, которые испытывают проблемы в дошкольном возрасте, но у которых не диагностированы образовательные спецпотребности. С подобными детьми нужно вести профилактическую работу ещё в детском саду, чтобы у них не возникало проблем с обучением при переходе в школу.

В ходе исследований языкового погружения выяснился удивительный факт – все маленькие дети одинаково одарены в языковом плане. Лишь с девяти- или десятилетнего возраста изучение иностранных языков становится для части ребят проблематичным.

Во-вторых, в начальных классах вторым языком нужно заниматься больше, чем изучением своего родного. Мы привыкли требовать наличия в учебной программе дополнительных уроков эстонского языка. Это естественно, поскольку мы любим свой родной язык и хотим его защитить.