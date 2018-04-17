Двуязычие как особая потребность

Лингвистически бездарным нельзя назвать ни одного ребёнка дошкольного возраста, считает Тойво Нийберг. Преподаватель и психолог задаётся на страницах «Учительской газеты» вопросом, что ещё следовало бы сделать ради плавного погружения детей в язык без риска захлебнуться насмерть?
Язык – это выражение духа народа
Алексей Толстой
Знание двух языков поможет человеку в дальнейшем овладеть как третьим, так и четвёртым языком. Двуязычный ребёнок знает уже с младых ногтей, что выражать мысли можно разными способами и что существуют разные языковые структуры.
Приступая к изучению очередного языка, ребенок не рассуждает, почему изучаемый язык отличается от уже освоенных, а просто принимает эти отличия.
Общаясь с ребёнком, нужно следовать принципу «один язык – один человек, одна среда – одна ситуация». Это означает, что в конкретной ситуации или с конкретным человеком разговаривают на определённом языке. Абсолютно контрпродуктивной является стратегия, когда из желания быть более понятным родную речь перемежают со словами из другого языка.
Развитие ребёнка-билингва не очень отличается от развития ребёнка, владеющего только одним языком. Тем не менее, некая какофония возникает в результате взаимного влияния языков друг на друга. К примеру, какие-то языковые элементы могут появиться в речи ребёнка либо слишком рано, либо с запозданием. Развитию двуязычного ребёнка обязательно сопутствует перенос элементов одного языка в другой. Замедленное развитие определённых лингвистических навыков ребёнка-билингва нельзя считать недоразвитостью или дефектом речи.
Играя и играючи
Зачастую побаиваются того, что двуязычие может затормозить развитие ребёнка, обеднить его лексику (всё ведь приходится осваивать в двойном объёме!), а также понизить степень его готовности к школе. Всё это возможно как раз таки при семилингвизме, т.е. полуязычии.
Нет доказательств того, будто двуязычный ребёнок начинает говорить позднее. Иностранными языками человек может овладеть в любом возрасте, однако чем раньше это произойдёт, тем лучше. С возрастом постепенно снижается способность овладеть языком без акцента. Чем старше становится ребёнок, тем больше вокруг него событий, отвлекающих от изучения языков. Совместные же игры между маленькими детьми создают идеальные условия для овладения двумя языками. К тому же, малыши свободны от предубеждения, будто изучение языков требует напряжённых усилий. Им даже в голову не приходит, что своих ошибок нужно стесняться.
Ребёнок овладевает языками играя и играючи, поэтому ему нужно предоставить возможность изучать иностранный язык в максимально раннем возрасте.
Что пожелать родителям ребёнка-билингва? Поощряйте иноязычных друзей и родственников общаться с ребёнком на неродном языке. Как можно чаще слушайте вместе с ребёнком сказки, песенки и рассказы на изучаемом языке. Просматривайте с ним передачи, а потом поясняйте или переводите непонятные выражения. Зачитывайте для него иноязычные тексты и просите либо пересказать их, либо задать вопросы по услышанному. По возможности чаще посещайте с ребёнком мероприятия, театральные постановки и концерты, проходящие на изучаемом языке. Также поощряйте его общение со взрослыми и детьми, разговаривающими на другом языке. Просите ребёнка пересказывать услышенное на неродном языке, петь песни, а также декламировать стихи.
Для умеющих писать детей подходит метод обучения, при котором акцент делается на изучении письменных текстов и решении посильных кроссвордов – это увлекательно и заставляет искать значения слов в словарях. Сегодня компьютерные программы позволяют играючи овладеть любым иностранным языком.
Одно лицо, один язык
Когда и как ребёнок начнёт различать оба языка? Как я уже ранее сказал, развитие двуязычных детей не отличается от развития детей, владеющих лишь одним языком. Встречающиеся различия связаны с лингвистической интерференцией. Ниже приведу три этапа различения языков между собой.
Этап первый. Для обозначения каждого предмета или вида деятельности у ребёнка есть одно слово или выражение на одном или другом языке. Таким образом, одно предложение может состоять из разноязычных слов, и зачастую ребёнок может даже не осознавать причину непонимания его речи другими людьми. Если он слышит речь на одном языке чаще, чем на другом, то не обязательно использует слова и выражения на втором языке или делает это редко. В то же время он хорошо понимает этот второй язык (пассивное знание).
Второй этап. Ребёнок знает и чувствует, на каком языке и с кем говорить. Подчас он разом использует в одном предложении слова из двух языков, однако у него выработалось два словарных запаса. Иногда ребёнок может пользоваться грамматическими конструкциями одного языка, общаясь на другом. Чаще всего это происходит тогда, когда грамматика одного языка кажется при использовании конкретного слова проще и логичнее.
Тем не менее, большинство детей говорит с определённым человеком на конкретном языке, опираясь на грамматику используемого языка. Родители и воспитательницы-учительницы эффективнее всего содействуют развитию речи тогда, когда разговаривают с ребёнком на конкретном языке по принципу «одно лицо, один язык».
Третий этап. Ребёнок научился различать языки, но ассоциирует их с конкретными людьми и событиями. Так, он общается с мамой на одном языке, а с папой на другом, с родителями на одном, а с воспитателями на другом и т.д.
Исходя из опыта Финляндии, можно сказать, что результаты обучения лучше при следовании принципу «один человек – один язык». В противном случае ребёнок не понимает, говорит ли учительница в настоящий момент на шведском или финском. В таком случае педагогам рекомендуют использовать различительные знаки: надевать на голову шапку определённого цвета или держать в руках какую-то куклу (одна понимает только шведские, другая – только финские слова).
Пеэтер Мехисто советовал использовать разные помещения. Такое разделение важно для детсадовских детей, а также для перво- и второклашек. В коридоре учительница говорит на своём родном языке, преподаватель шведского языка разговаривает на перемене на шведском же языке. Если шведский не является её родным языком, то на этот счёт конкретного правила не существует.
Maja и дом
Иноязычный малыш – он словно ребёнок с особыми образовательными потребностями. Он может быть особо одарённым, но из-за недостаточного знания языка оказаться всё-таки в группе риска. Когда ребёнок, разговаривающий на другом языке, недопонимает что-либо, то по сравнению со сверстниками он чувствует себя лингвистически неравноправным. У него пропадает смелость высказывать свои мысли, даже если они глубже, чем мысли его сверстников.
Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что в группе детского сада, в которой учится более двух русскоговорящих ребят (сейчас даже восемь), пропадает желание общаться на эстонском языке и отождествлять себя с эстоноговорящими детьми. Детям проще разговаривать на своём родном языке, а эстонским пользоваться при общении только с учительницей.
Опасности, сопутствующие изучению второго языка в слишком раннем возрасте, таковы. Ребёнок не понимает речь и потому не умеет адекватно реагировать. Если ребёнка попросить убрать игрушки, а он родом из другой языковой среды, то он не поймёт, что от него потребовали. Он либо вообще не отреагирует на приказ, либо просто останется ждать и начнёт убирать игрушки только тогда, когда увидит, как это делают другие ребята. Непонимание языка может привести к большим проблемам с восприятием других людей и неумению справляться самостоятельно.
Обучающийся на неродном языке ребёнок может остаться без знаний, поскольку не будет понимать речь учителя. Недостаточный словарный запас не позволит ему адекватно воспринимать происходящее. Обучающийся на другом языке ребёнок быстрее устаёт и чаще нуждается в передышках. Он не позволяет перегружать себя, а при уставании просто выключается. Учителю следует знать специфичные особенности детей и вовремя на них реагировать.
У разговаривающего на неродном языке ребёнка могут появиться проблемы с самовыражением. Ему может не хватить слов для вербального выражения своих мыслей и желаний. Это может привести к понижению самооценки, поскольку из-за недостаточного владения языком он не сумеет сделать себя понятным для сверстников.
Очень тяжело полностью овладеть речевым этикетом и стилистическими нюансами. Например, слово „maja“ для эстонца означает строение, в то время как русскоязычное слово «дом» имеет более широкое значение – это как строение, так и домашний очаг.
При работе с иноязычными детьми большие проблемы появляются и у самого учителя. Пытаясь объяснить им на эстонском языке, к примеру, ход работы, педагог в конце концов переходит на родной язык детей, которым он сам не владеет. У двуязычных ребят появляется очередная проблема – эстонского для понимания учителя не хватает плюс знакомый родной язык, который он тоже только-только начал изучать, тоже непонятен.
Ребёнку с запоздалым развитием речи угрожают трудности в обучении, а также проблемы социально-эмоционального характера, и потому крайне важно развитие речи в максимально раннем возрасте. Пристальное внимание нужно уделять детям, которые испытывают проблемы в дошкольном возрасте, но у которых не диагностированы образовательные спецпотребности. С подобными детьми нужно вести профилактическую работу ещё в детском саду, чтобы у них не возникало проблем с обучением при переходе в школу.
В ходе исследований языкового погружения выяснился удивительный факт – все маленькие дети одинаково одарены в языковом плане. Лишь с девяти- или десятилетнего возраста изучение иностранных языков становится для части ребят проблематичным.
Во-вторых, в начальных классах вторым языком нужно заниматься больше, чем изучением своего родного. Мы привыкли требовать наличия в учебной программе дополнительных уроков эстонского языка. Это естественно, поскольку мы любим свой родной язык и хотим его защитить.
Преимущества двуязычия перед знанием одного языка:
- более гибкое мышление и повышенная креативность,
- умение находить различия между языками и культурами (народами), служащее основой для терпимого отношения к другим людям,
- более чёткое осознание и уважение своих собственных корней и культуры,
- наличие более широкой артикуляционной базы,
- гибче и быстрее усваиваемая грамматика,
- вначале более узкий, а в дальнейшем гораздо более широкий словарный запас и объём понятий,
- умение общаться на уровне выше среднего.