Больше языкового погружения! С кем и для кого?

Молодые люди, родным языком которых является русский, очень скоро будут учиться в училищах каждый по своей специальности на эстонском языке по методу языкового погружения. Означает ли это, что не за горами взятие его на вооружение и в вузах? Эксперты этого не исключают, пишет в «Учительской газете» журналист Райво Юурак.
В Эстонии к программе языкового погружения официально подключилось сто учебных заведений – 63 детсада и 37 школ. Красивая цифра в качестве символа столетнего юбилея Эстонской Республики, но…
...почему среди этих ста школ нет столичной Открытой школы?
Заведующая центром учебной программы и методики целевого фонда Innove Наталья Мялицина поясняет, что причина проста – программу двустороннего языкового погружения, уже применяемую в Открытой школе, фонд Innove пока ещё не запустил в других школах. С другой стороны, эта новая школа с самого начала создавалась в тесном сотрудничестве с программой языкового погружения Innove.
- В большинстве случаев языковое погружение есть в единичных детсадовских группах и отдельных классах общеобразовательных школ.
- Программа действительно применяется в различном объёме. К сожалению, есть ещё детские сады и школы, в которых метод языкового погружения применяется лишь в одной-двух группах или в нескольких классах. В то же время в Нарве есть детский сад „Päikene“ и Ваналиннаская государственная гимназия, а в Таллинне Мустамяэская гуманитарная гимназия и Паэская гимназия, полностью перешедшие на языковое погружение. Давнюю историю преподавания на эстонском языке имеют Аннелиннаская гимназия в Тарту и Таллиннская гуманитарная гимназия.
- Почему не открываются дополнительные группы языкового погружения?
- Применение метода языкового погружения подразумевает наличие учителей эстонского языка, которых в русских школах и детсадах пока ещё недостаточно. Так, например, руководители детсадов, заинтересованные в языковом погружении, будут вынуждены отказаться от услуг некоторых очень хороших преподавателей русского языка и найти на их место отличного учителя эстонского. Подобные решения даются нелегко.
Во-вторых, языковое погружение подразумевает слаженное сотрудничество педагогов, преподающих как на эстонском, так и на русском языке. Innove организует для них тренинги по командной и групповой работе. Фонд уже оказал большую поддержку учителям, работающим в группах или классах с частичным погружением, впрочем как и педагогам из Открытой школы с двусторонним языковым погружением.
- Сколько учеников из русскоязычных школ учится по методу погружения?
- По данным сайта HaridusSilm, таковых сейчас насчитывается более семи тысяч, то есть 25% от общего количества учеников всех школ с русским языком обучения. Это означает, что возможностей для расширения программы предостаточно. Русскоязычных детей из обычных классов характеризует, прежде всего, то, что они хоть и знают достаточно об эстонском языке, но не способны на нём свободно общаться. Почему не появляется больше классов языкового погружения? Причина та же, что и в случае с детскими садами – нехватка в русских школах квалифицированных преподавателей эстонского языка.
- К концу девятого класса русские дети должны владеть эстонским на уровне В1.
- Дети из обычных классов подчас не дотягивают до этого уровня. В то же время, уровневые работы за последние три года показывают, что ученики из групп раннего языкового погружения достигают уровня В1 уже к концу шестого класса. Очевидно, к концу девятого класса у них будет уже уровень В2 и благодаря этому они смогут изучать любую специальность на эстонском как в училище, так и в вузе. Учащиеся Ваналиннаской государственной гимназии сдают в конце девятого класса экзамен по эстонскому языку как по родному, а не по второму языку. Метод языкового погружения убедительно доказал свою состоятельность.
- Каков уровень знаний «погрузившихся в язык» по математике?
- Результаты уровневых работ и выпускных экзаменов в основной школе свидетельствуют об отсутствии какой-либо разницы между учениками из обычных классов и классов языкового погружения. Изучение математики на эстонском языке ни в коей мере не препятствует достижению учениками высоких результатов.
- А как насчёт уровня владения родным русским языком?
- Это может несколько удивить, но выпускники основной школы, обучавшиеся по методу языкового погружения, сдают экзамен по русскому языку лучше, чем ученики из обычных классов. Обучение в классах языкового погружения не ухудшает знание родного языка или качества знаний по предметам. Зато ребята из классов языкового погружения в разы лучше владеют эстонским языком.
- В социальных СМИ утверждают, что обучающиеся на иностранном языке забывают свой родной язык.
- Эстонский язык не вытеснит русский, если человек сам того не захочет. Наш фонд помогает внедрять этот метод в Казахстане, Узбекистане и Киргизстане. Там и вправду многие позабыли свой родной язык. Основная причина заключалась в том, что образование на родном языке недооценивалось в угоду русскому языку. Теперь в этих странах восстанавливают интерес к национальным языкам с помощью метода языкового погружения. Однако в классах погружения русские ребята не учат все предметы только на эстонском. Почти половину своего времени они учатся на родном языке, благодаря чему знание русского сохраняется.
Ещё говорят, будто слишком хорошее владение английским языком грозит вымиранию эстонского. Это невозможно, поскольку у нас эстоноязычная система образования и науки. Изучение иностранных языков не уничтожает, а наоборот, оттачивает знание учениками своего родного языка.
- Когда в эстонских школах 40% предметов будут преподавать на иностранном языке?
- Некоторые дисциплины школьники уже изучают на неродном языке, однако обучение на иностранных языках могло бы быть гораздо более массовым. Проблема в том, что не хватает учителей, владеющих в равной степени как предметом, так и языком и методикой погружения в него. Но надежда на раскрутку идеи об обучении на иностранном языке сохраняется, поскольку современное поколение весьма даже хорошо владеет разными языками. Осталось только овладеть методикой преподавания иностранного языка и методикой языкового погружения.
- Вузы должны переходить на английский язык?
- Потребности в этом нет, поскольку методика языкового погружения позволяет обучать иностранных студентов на эстонском языке. Профессиональная терминология усваивается очень быстро. Особенность языкового погружения заключается в том, что обучению специальности сопутствует овладение эстонским языком. Это learning by doing, т.е. изучение языка путём его применения. Нас часто спрашивают, следует ли преподавать эстонский на базе английского или русского языка. На самом деле, эстонский можно замечательно преподавать, не прибегая ни к одному другому языку. Ты учишь какой-то предмет на эстонском, попутно овладевая таким образом самим госязыком.
Я считаю, что вузы могли бы обучать на эстонском иностранных студентов тем специальностям, по которым Эстония испытывает максимальный дефицит кадров.
- А училища?
- В училищах русскоязычные группы постепенно переходят на эстонский язык обучения. Уже который год ведётся речь о необходимости начать приглашать в Эстонию желающих учиться из Грузии, с Украины, из других стран. Если студенты из числа эмигрантов будут учиться в группах языкового погружения вместе с нашими русскими ребятами, то приобретая профессию, они заодно выучат также эстонский язык, что даст им шанс остаться в Эстонии.