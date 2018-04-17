Больше языкового погружения! С кем и для кого?

В Эстонии к программе языкового погружения официально подключилось сто учебных заведений – 63 детсада и 37 школ. Красивая цифра в качестве символа столетнего юбилея Эстонской Республики, но…

...почему среди этих ста школ нет столичной Открытой школы?

Заведующая центром учебной программы и методики целевого фонда Innove Наталья Мялицина поясняет, что причина проста – программу двустороннего языкового погружения, уже применяемую в Открытой школе, фонд Innove пока ещё не запустил в других школах. С другой стороны, эта новая школа с самого начала создавалась в тесном сотрудничестве с программой языкового погружения Innove.

- В большинстве случаев языковое погружение есть в единичных детсадовских группах и отдельных классах общеобразовательных школ.

- Программа действительно применяется в различном объёме. К сожалению, есть ещё детские сады и школы, в которых метод языкового погружения применяется лишь в одной-двух группах или в нескольких классах. В то же время в Нарве есть детский сад „Päikene“ и Ваналиннаская государственная гимназия, а в Таллинне Мустамяэская гуманитарная гимназия и Паэская гимназия, полностью перешедшие на языковое погружение. Давнюю историю преподавания на эстонском языке имеют Аннелиннаская гимназия в Тарту и Таллиннская гуманитарная гимназия.

- Почему не открываются дополнительные группы языкового погружения?

- Применение метода языкового погружения подразумевает наличие учителей эстонского языка, которых в русских школах и детсадах пока ещё недостаточно. Так, например, руководители детсадов, заинтересованные в языковом погружении, будут вынуждены отказаться от услуг некоторых очень хороших преподавателей русского языка и найти на их место отличного учителя эстонского. Подобные решения даются нелегко.

Во-вторых, языковое погружение подразумевает слаженное сотрудничество педагогов, преподающих как на эстонском, так и на русском языке. Innove организует для них тренинги по командной и групповой работе. Фонд уже оказал большую поддержку учителям, работающим в группах или классах с частичным погружением, впрочем как и педагогам из Открытой школы с двусторонним языковым погружением.

- Сколько учеников из русскоязычных школ учится по методу погружения?

- По данным сайта HaridusSilm, таковых сейчас насчитывается более семи тысяч, то есть 25% от общего количества учеников всех школ с русским языком обучения. Это означает, что возможностей для расширения программы предостаточно. Русскоязычных детей из обычных классов характеризует, прежде всего, то, что они хоть и знают достаточно об эстонском языке, но не способны на нём свободно общаться. Почему не появляется больше классов языкового погружения? Причина та же, что и в случае с детскими садами – нехватка в русских школах квалифицированных преподавателей эстонского языка.

- К концу девятого класса русские дети должны владеть эстонским на уровне В1.