Видео: первое в мире детское автокресло со встроенными подушками безопасности выпустили на рынок

Новинка под названием AxissFix Air уже поступила в продажу в Великобритании по цене около 635 евро и доступна для покупки во всех больших британских детских магазинах, сообщает Top Gear .

Кресло разработано совместно с компанией Helite, производящей мобильные подушки безопасности. Сидение, подходящее для детей ростом от 61 до 105 сантиметров оснащено крепежом Isofix и поворачивающимся на 360 градусов основанием для облегчения установки, а также двумя маленькими подушками безопасности, расположенными в плечевых лямках и подключенными к баллону с углекислым газом (CO2), пишет Newsru.com.

В случае столкновения мгновенно срабатывает датчик положения сидения, и подушки безопасности раскрывается в течении 0,05 секунд.

Во время испытаний лобовых столкновений оказалось, что, по сравнению с обычными детскими автокреслами, AxissFix Air уменьшает риск удара головой или смещения шейных позвонков на 55%, отмечается в публикации.