Рейн Таагепера: при выборе между едой для дедушки и лечением ребенка, нужно предпочесть ребенка

- Это было не в подготовленном мною докладе, мысль возникла во время обсуждения, поскольку президент Академии наук Тармо Соомере очень остро заявил об этом. Он сказал, что сюда приедет миллион беженцев. Если у нас есть такие планы, то к этому нужно готовиться. Решение не в строительстве заслонов, мол, будем держаться как можно дольше от первых беженцев. Сейчас нужно привозить как можно больше иностранцев, чтобы на них научиться активной интеграции.

- Но послушайте! Мы 40 лет учились интеграции, но у нас все же есть Ласнамяэ, который не интегрировался. Если два русских ребенка идут в эстоноязычный детский сад, то скоро эстонские дети начинают говорить русские слова.

- Их привезли сюда без нашего желания и без попыток интегрировать. Они пришли с одной стороны. Этот исторический барьер совершенно понятен. Но в новой ситуации старые барьеры могут быть опасными. Я вижу в Калифорнии, как там за 48 лет изменился цвет кожи. Увидеть на телевидении 40 лет назад ведущего с черным или желтым цветом кожи? Ну, мой дорогой!

А культура осталась той же. Люди приезжают из Мехико и Кореи, и у них общий язык – английский. Они приезжают сюда и их общим языком становится…

- …арабский язык.

- Нет. Английский. Арабские языки, например, Марокко и Ирака различаются. А беженцы так и так к нам приедут. Но мы должны намеренно привозить людей, например, из Вьетнама и Перу, где английский язык еще не распространен. И уже здесь следить за тем, чтобы мы сами не научили их говорить между собой на английском языке.

- Опыт показывает, что направленные к нам беженцы не хотят здесь оставаться.

- Что мы такое по сравнению с Германией? Этот большой поток – миллион или 100 000 в Финляндию – идет оттуда, откуда мы не хотим. Очень односторонне. Построить стену мы не можем. Мы можем принимать людей оттуда, откуда нет давления, благодаря этому у нас есть возможность выбирать. Мы может только выбирать, откуда они приедут.

- Понимают ли политики, что все так серьезно?

- Политикам совершенно понятен главный для них вопрос: как пережить следующие выборы. Кадри Симсон хотела бы думать в длительной перспективе, но она должна думать об углублении Хийумааского морского канала. Это прицепится к Симсон так же, как к Сависаару привязалось вышибание дверей.

- Если говорить о выборах, то почему нельзя выбирать парламент в Эстонии по одному округу, чтобы набравшие больше всего голосов получали бы мандаты?

- Я постоянно это повторяю. Нынешний Закон о выборах – это полный винегрет, я советовал его упростить. И сделать простой общереспубликанский.

- На это отвечают, что тогда мы получим Рийгикогу, который состоит из звезд реалити-шоу и телезвезд.

- И таллиннцев. У нас не может произойти такого, что к власти придет одна партия и начнет закручивать гайки, как нынешнее правительство Польши. Это правительство получило на выборах только 38 процентов голосов. Я считаю, что наши партии более зрелые.

- Выступая перед представителями экономики в начале этого месяца, вы сказали: платите большие зарплаты, иначе Эстония разбежится.

- Я сказал и то, что я не должен платить такую зарплату. Я обратил внимание на то, что в случае маленьких зарплат отток рабочей силы выше и у нее есть своя цена.

- На предстоящих выборах, как представляется, основным вопросом станет раздача денег. Пенсионерам и другим. Как вы на это смотрите?

- Я – финансовый консерватор. Меня тревожит излишняя щедрость нынешнего правительства. Сейчас хорошее время для экономики, нужно собирать резервы и очень осторожно выбирать.