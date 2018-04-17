Смерть в Ласнамяэ: при падении из окна седьмого этажа разбился 18-летний парень
17 апреля 2018 г., 12:29
Этой ночью на улице Паазику в Ласнамяэ произошел трагический инцидент. Как сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава, из окна седьмого этажа выпал 18-летний молодой человек.
«Инцидент произошел около полуночи. Скорая помощь доставила молодого человека в больницу, где, к сожалению, он скончался от полученных травм», - сообщила Аава.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.