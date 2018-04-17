Панельный дом. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Ove Maidla.

Этой ночью на улице Паазику в Ласнамяэ произошел трагический инцидент. Как сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава, из окна седьмого этажа выпал 18-летний молодой человек.

«Инцидент произошел около полуночи. Скорая помощь доставила молодого человека в больницу, где, к сожалению, он скончался от полученных травм», - сообщила Аава.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.