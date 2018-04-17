Стали известны курорты с самыми чистыми пляжами

В Копенгагене состоялось вручение ежегодной премии «Голубой флаг». По традиции международное жюри отмечает пляжи мира, которые соответствуют высоким стандартам экологии и безопасности, пишет turizm.ru .

Больше всего чистых и хорошо оборудованных пляжей, по данным 2018 года, находится в турецком курортном регионе Анталья. На побережье протяженностью 600 км «Голубой флаг» получили 194 пляжа. На втором месте расположился португальский регион Алгарве, который располагает 84 пляжами с «Голубым флагом». Замыкает тройку курортный регион Коста-Бланка в Испании. Здесь жюри отметило 62 пляжа.