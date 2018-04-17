вторник, 17 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Стали известны курорты с самыми чистыми пляжами

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Майорка.

ФОТО: ENRIQUE CALVO/REUTERS

Турецкая Анталья стала обладательницей наибольшего количества пляжей, отмеченных «Голубыми флагами». Об этом пишет портал Your Hols.

В Копенгагене состоялось вручение ежегодной премии «Голубой флаг». По традиции международное жюри отмечает пляжи мира, которые соответствуют высоким стандартам экологии и безопасности, пишет turizm.ru.

Больше всего чистых и хорошо оборудованных пляжей, по данным 2018 года, находится в турецком курортном регионе Анталья. На побережье протяженностью 600 км «Голубой флаг» получили 194 пляжа. На втором месте расположился португальский регион Алгарве, который располагает 84 пляжами с «Голубым флагом». Замыкает тройку курортный регион Коста-Бланка в Испании. Здесь жюри отметило 62 пляжа.

В топ-10 также попали Кипр (57 пляжей), Майорка (31), греческий Родос (26), испанский курорт Коста-дель-Соль (17), Гран-Канария (16) и Тенерифе (13), Мальта (12).

В прошлом году лидерами рейтинга «Голубого флага» были Испания и Греция. Турция занимала третью позицию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ