Стали известны курорты с самыми чистыми пляжами

Турецкая Анталья стала обладательницей наибольшего количества пляжей, отмеченных «Голубыми флагами». Об этом пишет портал Your Hols.
В Копенгагене состоялось вручение ежегодной премии «Голубой флаг». По традиции международное жюри отмечает пляжи мира, которые соответствуют высоким стандартам экологии и безопасности, пишет turizm.ru.
Больше всего чистых и хорошо оборудованных пляжей, по данным 2018 года, находится в турецком курортном регионе Анталья. На побережье протяженностью 600 км «Голубой флаг» получили 194 пляжа. На втором месте расположился португальский регион Алгарве, который располагает 84 пляжами с «Голубым флагом». Замыкает тройку курортный регион Коста-Бланка в Испании. Здесь жюри отметило 62 пляжа.
В топ-10 также попали Кипр (57 пляжей), Майорка (31), греческий Родос (26), испанский курорт Коста-дель-Соль (17), Гран-Канария (16) и Тенерифе (13), Мальта (12).
В прошлом году лидерами рейтинга «Голубого флага» были Испания и Греция. Турция занимала третью позицию.