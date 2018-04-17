Дональд Трамп. ФОТО: JOE RAEDLE/AFP/Scanpix

Аналитики теряются в догадках, что побудило Белый дом так быстро дать обратный ход и дезавуировать заявление американского представителя в ООН Никки Хейли, которая выступала в минувшее воскресенье по телеканалу Си-би-эс и сообщила, что в понедельник, 16 апреля, США объявят очередной пакет санкций против России.

Это было самым сенсационным заявлением, прозвучавшим на воскресных американских ток-шоу. После этого Трамп встретился со своими силовиками и заявил им, что вводить сейчас новые санкции ему будет «некомфортно».

В воскресенье вечером администрация Трампа сообщила посольству России в Вашингтоне, что санкций пока больше не будет. Утром в понедельник представители Белого дома заявили, что Хейли оговорилась или неправильно выразилась.

Это вряд ли, решили комментаторы: Хейли никто за язык не тянул, она сама вызвалась сообщить о санкциях и сделала это в деталях. Она уточнила, на кого они будут наложены (на изготовителей оборудования, которое использует Башар Асад для химических атак), когда их объявят (на следующий день, 16 апреля), и кто именно это сделает (глава Минфина США Стивен Мнучин). Хейли явно говорила не с панталыку.

Никто не высказал предположения, что Хейли, которая регулярно отзывается о России куда более резко, чем Трамп, просто самовольничала: как пишет Washington Post, она известна как одна из самых дисциплинированных и осторожных членов кабинета и имеет обыкновение заранее знакомить Трампа с текстами своих публичных заявлений.

Одна теория гласит, что Трамп сначала дал добро на санкции, а потом заколебался. Обозреватель Washington Post Аарон Блейк озаглавил свой комментарий «Трамп изменил свой курс по России, а Никки Хейли оказалась под автобусом».

Американское «толкнуть кого-то под автобус» равносильно русскому «бросить в набежавшую волну».

Какими бы ни были причины его неожиданного разворота на 180 градусов, оппозиция встретила этот маневр Трампа в штыки.

«Трамп только что блокировал российские санкции своей собственной администрации!», - гласил заголовок левого сайта Vox, написавшего, что «Трамп лично принимает меры к тому, чтобы не разгневать российского президента Владимира Путина!».

Версия о сговоре Трампа с Кремлем, в последнее время несколько заглохшая, снова подала голос.

Политики-демократы бросились к «Твиттеру». «Этот разворот ошеломителен, - твитнул сенатор Боб Менендес. - Господин президент, сосредоточьтесь! В чем ваша стратегия?»

«Россия помогает массовому убийце, а это должно иметь последствия! - заявила сенатор Джинни Шахин. - Вводить новые санкции нужно без колебаний, поскольку это даст Кремлю понять, что его безответственную поддержку Асада терпеть не будут».

«Я вне себя от возмущения: президент Трамп завернул санкции на Россию за ее поддержку режима Асада, - вторил им член палаты представителей Элиот Энгел. - Это сигнализирует правительствам по всему миру, что они могут поддерживать жестокие, преступные проявления без серьезных последствий».

Это была не первая волна критики, которая накатила на Трампа в последние три дня. Если ракетный удар по сирийскому аэродрому вызвал в США по большей части одобрительные отзывы, то нынешние налеты на три химические объекта встретили в основном скептическую реакцию, причем как слева, так и справа.

Не то чтобы операцию совсем не хвалили. Вице-президент консервативного фонда Heritage Джеймс Джей Карафано пишет в журнале National Interest, что, «как и в прошлый раз, администрация дала правильный и пропорциональный ответ на неприемлемые действия режима Асада», к тому же сейчас сделала это не одна, а вместе с союзниками.

«Налет также продемонстрировал, - продолжает автор, - что Трамп, несмотря на свои твиты, не является витающим в облаках, импульсивным или недисциплинированным лидером, каким его часто изображают».

Бывший сотрудник Пентагона и преподаватель ряда военных академий США Джеймс Роббинс напечатал на сайте газеты USA Today статью под заголовком «Хрестоматийный точечный удар Дональда Трампа послал правильный сигнал Сирии и Башару Асаду».

По словам автора, «режиму в Дамаске следует задуматься о том, много ли толку в химическом оружии. Международное сообщество испытывает к нему вполне заслуженное отвращение. Польза его на поле боя сомнительна: оно неразборчиво, непредсказуемо и заражает все на своем пути; обычно его применяют там, где линия фронта относительно статична, как во время Первой мировой войны или бушевавшей в 1980-х войны между Ираном и Ираком».

Роббинс напоминает о судьбе «Химического Али», как прозвали иракского деятеля Али Хасана Маджида, который при Саддаме Хусейне травил газами мятежных курдов и был в 2010 году казнен за военные преступления.

Но многие из самых ярых сторонников Трампа в СМИ осудили его решение ударить по Сирии крылатыми ракетами, которое они расценивают как нарушение его предвыборных обещаний не ввязываться в новые конфликты за границей.

«У меня такое ощущение, как будто меня бросила моя лучшая девушка», - заметил Алекс Джонс, ведущий правого сайта Infowars и любитель конспирологических теорий.

Джонс доказывает, что химическая атака, повлекшая за собой удары западных союзников по сирийским объектам, была инсценирована повстанцами, которые хотели таким образом втянуть США в этот конфликт.

Джонс утверждает, что Трамп время от времени звонит ему за советом, но заявляет, что удар по Сирии пересек его красную черту. «Если вы когда-нибудь еще мне позвоните, - говорит он, - я скажу вам, что мне за вас стыдно!».

По словам правого радиоведущего Майкла Сэвиджа, атака в Сирии была неоспоримым свидетельством того, что Трамп капитулировал перед вашингтонским истеблишментом.

«Мы проиграли, - твитнул Сэвидж. - Военная машина бомбит Сирию. Доказательств, что это сделал Асад, нет. Печально, что нашей страной завладели поджигатели войны».

Доказательств химатаки потребовал и трибун альтернативных правых, поклонник Трампа Майкл Сернович. «Волшебный газ, который травит только женщин и детей! - твитнул он в субботу. - А также выводит из строя все мобильные сети, чтобы никто не мог выложить видео с места событий».

Трампа критиковали и ведущие консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон и Лора Ингэм, тоже считающие, что он нарушил обещание воздерживаться от вмешательства в чужие распри, если они прямо не угрожают Америке.

«Наверное, ему это приятно, потому что там происходят страшные вещи, - сказала Ингрэм в пятницу. - Но чего мы реально добились в Сирии? Дональда Трампа избрали не для этого».

Либеральная ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу высказала предположение, что Трамп ударил по Сирии, дабы отвлечь внимание от своих трудностей в Америке.

Как пишет Vox, это уже не первый раз, когда те из сторонников Трампа, которые выступают против вмешательства за границей, остались им разочарованы. Он, например, получил тонну возмущенных посланий после того, как объявил, что пошлет подкрепления в Афганистан.

«Кто будет за это платить?! - писала тогда в «Твиттере» Ингрэм. - Каковы наши критерии успеха? Мы не смогли победить со 100 тысячами солдат. Как мы победим с еще четырьмя тысячами?»

Представители Пентагона заявляют, что сирийская ПВО не сбила ни одной крылатой ракеты или самолета и вообще открыла огонь лишь под конец налета, что операция была успешной и нанесла инфрастуктуре сирийского химоружия урон, на ликвидацию которого уйдут годы.

В таком заключении сомневаются не только эксперты, но и сирийские эмигранты в Чикаго, с которыми говорила тамошняя газета Chicago Tribune. Асад «отделался легким испугом», суммировала она их реакцию.

«Если вы действительно хотите сделать что-то существенное, лишите Асада его авиации», - сказала газете 45-летняя Сюзанна Ахраз, основавшая в Чикаго сирийское землячество. Это мысль повторяется в ряде комментариев и часто сопровождается оговоркой, что сирийские самолеты и вертолеты, скорее всего, были переброшены поближе к расположению российского контингента, благо Трамп предупредил о готовящемся налете заранее.