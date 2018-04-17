Грушко: дело Скрипалей нужно НАТО для наращивания военной активности у границ и оправдания политики сдерживания России

"Такая линия поведения британцев и их единомышленников в НАТО для нас не стала сюрпризом. Очевидно, что в преддверии саммита в Брюсселе в июле этого года потребовались новые аргументы в пользу необходимости наращивания военной активности на восточном "фланге", - сказал Грушко во вторник в интервью "Интерфаксу".