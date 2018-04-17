вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Грушко: дело Скрипалей нужно НАТО для наращивания военной активности у границ и оправдания политики сдерживания России

Грушко: дело Скрипалей нужно НАТО для наращивания военной активности у границ и оправдания политики сдерживания России

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Александр Грушко.

ФОТО: Scanpix

НАТО использует "дело Скрипалей" как аргумент в пользу наращивания военной активности у российских границ и оправдания политики альянса по сдерживанию России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Такая линия поведения британцев и их единомышленников в НАТО для нас не стала сюрпризом. Очевидно, что в преддверии саммита в Брюсселе в июле этого года потребовались новые аргументы в пользу необходимости наращивания военной активности на восточном "фланге", - сказал Грушко во вторник в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "для этого и понадобился этот абсурд вокруг "образа врага" в лице Москвы".

"Осуществляемое союзниками военное планирование, направленное на так называемое "сдерживание России", будет постоянно требовать политико-идеологического обоснования. Надо быть готовыми к тому, что истории, подобные "делу Скрипалей", будут множиться", - сказал Грушко.

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