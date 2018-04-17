вторник, 17 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
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  • Реакция на ребрендинг: медведь с похмелья, "Деревня дураков"

Реакция на ребрендинг: медведь с похмелья, "Деревня дураков"

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ФОТО: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASS

Российская Премьер-лига провела ребрендинг своих визуальных изображений, представив публике новое лого элитного российского дивизиона.

Работу стоимостью более 50 000 евро поручили дизайн-студии Артемия Лебедева.

В основе логотипа был использован символ России — медведь.

«Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», – сказано на сайте студии Артемия Лебедева.

Однако не все болельщики приняли новый символ российской Премьер-Лиги. Как сказал бывший вратарь сборной России, Руслан Нигматуллин, ему напомнил логотип пьющего медведя: "Красные глаза у кого появляются? У тех, кто с бодуна. Получился медведь с бодунища, который пришел на футбол, поболеть за свою команду! Понятно, что это образ шуточный, саркастический. В целом логотип можно еще доработать. Его делала студия Артемия Лебедева, у них субъективный взгляд на стиль. Кому-то нравится, кому-то – нет. Но мы привыкнем."

Болельщики в интернете назвали работу студии Лебедева ужасной и намекнули автору на ряд нестыковок: например цвета российского флага почему-то идут в последовательности французского...

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