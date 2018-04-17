Реакция на ребрендинг: медведь с похмелья, "Деревня дураков"

«Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», – сказано на сайте студии Артемия Лебедева.

Однако не все болельщики приняли новый символ российской Премьер-Лиги. Как сказал бывший вратарь сборной России, Руслан Нигматуллин, ему напомнил логотип пьющего медведя: "Красные глаза у кого появляются? У тех, кто с бодуна. Получился медведь с бодунища, который пришел на футбол, поболеть за свою команду! Понятно, что это образ шуточный, саркастический. В целом логотип можно еще доработать. Его делала студия Артемия Лебедева, у них субъективный взгляд на стиль. Кому-то нравится, кому-то – нет. Но мы привыкнем."