Реакция на ребрендинг: медведь с похмелья, "Деревня дураков"

Российская Премьер-лига провела ребрендинг своих визуальных изображений, представив публике новое лого элитного российского дивизиона.
Работу стоимостью более 50 000 евро поручили дизайн-студии Артемия Лебедева.
В основе логотипа был использован символ России — медведь.
«Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», – сказано на сайте студии Артемия Лебедева.
Однако не все болельщики приняли новый символ российской Премьер-Лиги. Как сказал бывший вратарь сборной России, Руслан Нигматуллин, ему напомнил логотип пьющего медведя: "Красные глаза у кого появляются? У тех, кто с бодуна. Получился медведь с бодунища, который пришел на футбол, поболеть за свою команду! Понятно, что это образ шуточный, саркастический. В целом логотип можно еще доработать. Его делала студия Артемия Лебедева, у них субъективный взгляд на стиль. Кому-то нравится, кому-то – нет. Но мы привыкнем."
Болельщики в интернете назвали работу студии Лебедева ужасной и намекнули автору на ряд нестыковок: например цвета российского флага почему-то идут в последовательности французского...
В принципе логотип логичен:— Pershkov Sergey (@Pershkoff) April 16, 2018
1. игроки косолапые
2. зимой все впадают в спячку
3. Красные глаза, как перед игрой после ночного клуба
4. Морда в форме бутылки
5. Цвета типа национального флага (я вижу цвета коней)
6. Лого плагиат барбершоп «медведь» https://t.co/1H3gTKn9se#рфпл pic.twitter.com/21lHHkd1gU
April 16, 2018