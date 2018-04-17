вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Галерея: квартира на Ласнамяэ с тигром и дверями высокой противовзломности

Галерея: квартира на Ласнамяэ с тигром и дверями высокой противовзломности

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Квартира площадью 64,9 квадратных метров находится на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Ляэнемере и продается непосредственно от собственника. Маклеров попросили не беспокоить, но мы-то с вами ни разу не маклеры. 

В квартире сделан хороший ремонт: поменяны все окна, на полу - дубовый паркет, межкомнатные двери из натурального дерева, в ванной комнате - пол с подогревом.

Хозяйка квартирной собственности по имени Светлана подробно описывает свою квартиру, которая, судя по фотографиям, ремонтировалась и декорировалась с тщанием и любовью.

На фотографиях видно, что обои подобраны со вкусом, шторы с ламбрекенами сшиты на заказ, а подвесные фигурные потолки со встроенными лампами добавляют комнатам света. В прихожей кроме обоев на стенах и деревянные панели.

В родительской спальне на кровати живут трогательные медвежата в забавных колпачках, а со стены детской на вас смотрит огромный тигр-альбинос. Конечно, мишки уедут вместе с хозяевами на новую квартиру, а с тигром придется как-то жить. Хотя его можно и заклеить. Например, букетом цветов или видом на водопад...

В квартире имеется сигнализация и, как сказано в объявлении, "две металлические сертифицированные противопожарные двери высокой противовзломности с надежными распорными замками". 

Кстати, это - одна из самых дорогих трехкомнатных ласнамяэских квартир на рынке вторичного жилья. Посмотрите фотографии ЗДЕСЬ.

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