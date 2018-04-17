Черногория открыла свой рынок для эстонских рыбоперерабатывающих предприятий

С понедельника в Черногорию можно экспортировать продукцию всех обладающих лицензией в Эстонии рыбоперерабатывающих предприятий, если у них имеется соответствующий сертификат, выданный уездным ветеринарным центром VTA, сообщил департамент.

В 2017 году департамент открыл новые рынки для экспорта молочной продукции из Эстонии в Турцию, Перу, Украину, Южную Корею, Японию и ЮАР.