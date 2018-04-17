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  • Черногория открыла свой рынок для эстонских рыбоперерабатывающих предприятий

Черногория открыла свой рынок для эстонских рыбоперерабатывающих предприятий

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ФОТО: Urmas Luik

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) согласовал с Управлением по безопасности пищевых продуктов, фитосанитарных и ветеринарных наук Черногории сертификат экспорта, который позволит эстонским предпринимателям экспортировать в Черногорию рыбу и продукцию из нее.

С понедельника в Черногорию можно экспортировать продукцию всех обладающих лицензией в Эстонии рыбоперерабатывающих предприятий, если у них имеется соответствующий сертификат, выданный уездным ветеринарным центром VTA, сообщил департамент.

В 2017 году департамент открыл новые рынки для экспорта молочной продукции из Эстонии в Турцию, Перу, Украину, Южную Корею, Японию и ЮАР.

Сейчас из Эстонии можно экспортировать молочную продукцию в 45 стран за пределами ЕС, рыбную в 32 стран за пределами ЕС, а мясо и мясную продукцию в восемь стран, расположенных вне ЕС.

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