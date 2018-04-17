вторник, 17 апреля 2018 г.
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В территориальные воды Литвы заплыло пограничное судно РФ

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Российское пограничное судно (на переднем плане).

ФОТО: AFP / Scanpix

Литовские пограничники сообщили, что в понедельник зафиксировали нарушение литовской границы - на несколько десятков метров на территорию Литвы заплыло российское пограничное патрульное судно, пишет Rus.TVNET.

Через две минуты оно вернулось в свои территориальные воды, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы.

Нарушение госграницы произошло в 16.31 в Куршском заливе, оно было зафиксировано радиолокационной системой пограничников, работающих в центре мониторинга Куршского залива.

В полутора километрах от берега в Куршском заливе был замечен объект, который на 40 метров углубился в территориальные воды Литвы.

Вскоре было установлено, что это пограничное судно РФ на воздушной подушке. По предварительным данным, плавательное средство иностранного государства нарушило границу при совершении маневра разворота.

По факту нарушения границы начато расследование.

В ближайшее время в связи с произошедшим планируется провести встречу уполномоченных по вопросам госграницы Литвы и России.

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