Добровольцы за три часа собрали в Таллинне и в Маарду 617 использованных шприцев

По словам руководителя отдела профилактики инфекционных заболеваний и наркомании Института развития здоровья Алены Курбатовой, большое количество шприцев, которые появляются на земле весной, после того, как сойдет снег, показывает, что потребность в услуге по снижению ущербов, предназначенная для колющихся зависимых и их родственников, по-прежнему велика.

«Сейчас в Таллинне есть три стационарных центра по снижению ущербов, в которых предлагают консультирование, социальную помощь, производят обмен шприцев, а также раздают препарат налоксон, помогающий спасти жизнь в случае передозировки, и обучают им пользоваться. Такие центры помогают повысить безопасность в районе и часто являются первым местом, где происходит контакт с имеющие проблему зависимости людьми и где их мотивируют отправиться на лечение. Кроме того, работники регулярно собирают разбросанные в районе шприцы, - сказала Курбатова. – Только когда мы, все вместе, увидим в наркомании болезнь, а в употребляющих наркотики – людей, которые нуждаются в помощи и которым можно помочь, профилактические и лечебные программы в действительности станут эффективными, а людские потери меньше».

По некоторым данным, в Эстонии до 9000 людей, употребляющих наркотики внутривенно, большая часть из них живет в Харьюмаа и в Ида-Вирумаа. Употребление наркотиков все больше распространяется среди детей – минимум раз в жизни какой-то наркотик попробовали 38 процентов 15-16-летних школьников.

Всего в разных регионах Эстонии работают 34 центра по оказанию услуги по снижению ущербов, 14 из которых – стационарные центры, у 20 работа основана на выездах на место. В Таллинне центры расположены на Ластекоду, 6, Ситси, 28 и Магазини, 32. Маардуский центр находится по адресу Калласмаа, 12. В этом году Институт развития здоровья откроет новый центр в Ласнамяэ на улице Пласти, также начнут работу два мобильных автобуса, в которых будут обменивать шприцы.

Международные исследования показывают, что в городах (анализ проведен в 99 городах), где предлагается услуга по обмену шприцев, заражение ВИЧ снижается на 19 процентов в год. В то же время, в городах, где этой услуги нет, она повышается на восемь процентов в год.

Также исследования показывают, что посещающие центры снижения ущербов потребители наркотиков в пять раз чаще согласны принять помощь и отправиться на лечение, чем те, кто в центры не ходит. Таким образом, центры помогают нивелировать наркопроблему как в конкретном районе, так и в обществе в целом.