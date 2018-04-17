Tesla уже во второй раз приостановила производство Model 3
17 апреля 2018 г., 14:07
Telsa Inc. уже во второй раз приостановила производство новых электромобилей Model 3 на обоих предприятиях, которые их выпускают, говорится в сообщении компании.
Первый перерыв, в феврале текущего года, длился неделю.
"Эти периоды используются, чтобы улучшить автоматизацию и найти системное решение узких мест производства, чтобы повысить производительность. В них нет ничего необычного", - отмечается в пресс-релизе.
Выпуск Model 3 по-прежнему существенно отстает от прогнозов Tesla.
В ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник цена бумаг Tesla уменьшилась на 1,5%.