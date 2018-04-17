вторник, 17 апреля 2018 г.
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Tesla уже во второй раз приостановила производство Model 3

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ФОТО: SCOTT OLSON/AFP

Telsa Inc. уже во второй раз приостановила производство новых электромобилей Model 3 на обоих предприятиях, которые их выпускают, говорится в сообщении компании.

Первый перерыв, в феврале текущего года, длился неделю.

"Эти периоды используются, чтобы улучшить автоматизацию и найти системное решение узких мест производства, чтобы повысить производительность. В них нет ничего необычного", - отмечается в пресс-релизе.

Выпуск Model 3 по-прежнему существенно отстает от прогнозов Tesla.

В ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник цена бумаг Tesla уменьшилась на 1,5%.

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