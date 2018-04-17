Россиян ждут новые наказания и отстранения?

Из-за антикоррупционного расследования генеральный секретарь Николь Реш временно отстранена от должности, президент IBU Андерс Бессеберг по своему желанию сложил полномочия до конца расследования.

Целью встречи была оценка сложившейся ситуации и обсуждение стратегии по дальнейшей работе.

Временно исполняющий обязанности генсекретаря Мартин Кухенмайстер сообщил исполкому, что у него нет новой информации по расследованию, так как IBU как организация не находится под расследованием, а дело касается Бессеберга и Реш.

Повседневные задачи IBU решает в нормальном режиме, все планы на сезон-2018/19 выполняются своим чередом. Подготовка к конгрессу IBU также идёт по плану.

Было согласовано, что вице-президент IBU по спортивным вопросам Макс Кобб посетит конференцию SportAccord. По инициативе вице-президента IBU по медицинским проблемам Джима Каррабре исполком запросил рабочую группу сделать всё возможное, чтобы ускорить процесс разбирательств по делам, где были нарушены антидопинговые правила.

Исполком решил, что следующее заседание состоится как можно скорее. На нём обсудят следующие шаги и вызовы, стоящие перед организацией, в том числе создание этического кодекса", — говорится в сообщении на официальном сайте IBU.

Поддерживает инициативу и ВАДА, призвавшая в кратчайшие сроки завершить все имеющиеся на рассмотрении как в биатлоне, так и в других видах спорта дела о применении допинга.

Крэйг Риди сообщил, что организация продолжает работать по допинговому делу с российскими спортсменами, и рассказал, что делают международные федерации с отдельными допинг-случаями.

«Это очень сложное расследование. Пока что мы видим, что многие международные федерации перегружены сложностью данных.

Две федерации официально закрыли дела, четыре продолжают работать по ним, семь запросили судебный анализ, ещё четыре запросили перепроверку допинг-проб.

Нам нужно закончить с этим делом, потому что оно наносит вред спорту, борьбе с допингом, репутациям международных федераций тоже может быть нанесён ущерб", — цитирует Риди Inside The Games.

Будет ли это окончательным решением допингового вопроса, либо расчищается место под новые громкие процессы? Адвокат Григория Родченкова заявил, что против россиян скоро начнется новая волна процессов, а Хайо Зеппельт опубликовал информацию о том, что в румынский спорт в ближайшее время ждут большие потрясения:

«Тревожные новости — теперь из Румынии. Причина отзыва аккредитации антидопинговой лаборатории в Бухаресте — подозрения в масштабной коррупции.