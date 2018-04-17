Эксперты назвали самые дешевые курорты Европы

Портал Post Office Money опубликовал ежегодный рейтинг Holiday Costs Barometer, в который вошли 18 самых дешевых пляжных направлений 2018 года. Эксперты сравнили стоимость чашки кофе, бутылки пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд на двоих с бутылкой домашнего вина. При этом стоимость авиаперелета и проживания не учитывались, пишет turizm.ru.

Согласно полученным данным, самым дешевым пляжным курортом оказался Солнечный берег в Болгарии. Так, чашка кофе здесь стоит 0,8 евро, по такой же цене можно купить бутылку пива. Обед на двоих обойдется в 9,9 евро, а ужин – 30,2 евро. Суммарно затраты составят 50,3 евро.

Второе место в рейтинге досталось турецкому курорту Мармарис. Кофе на курорте обойдется в 1,6 евро, бутылка пива в 2,6 евро, бутылка воды в 0,28 евро, солнцезащитный крем – 7,72 евро. Стоимость обеда зафиксирована на уровне 10,8 евро, а ужина – 36,6 евро. Общий чек достиг суммы в 65,8 евро.

Замыкает тройку самых дешевых курортов португальский Алгарве. Заплатить за полный перечень товаров и услуг здесь придется 78,9 евро. Чашка кофе на курорте стоит 0,69 евро, бутылка пива – 1,13 евро, репеллент от насекомых – 5,9 евро. За обед отдыхающие в Алгарве заплатят 18,4 евро, за ужин – 44,8 евро.

В первую десятку курортов с низкими ценами также вошли Коста-дель-Соль в Испании (цена рассчитываемого набора товаров и услуг составляет 82,8 евро), греческий Крит (93,7 евро), Коста-Бланка в Испании (96,7 евро), Пафос на Кипре (102,4 евро), греческий Корфу (105,6 евро), Задар в Хорватии (113,6 евро), Слима на Мальте (114 евро) и Халкидики в Греции (116 евро).