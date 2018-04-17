Картина дня: отставка Яака Ааба, трагедия в Ласнамяэ и ущерб от приграничной торговли

Видео: попавшийся на нетрезвом вождении министр подал в отставку

Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) выступил сегодня с экстренным заявлением, в котором сообщил о своей отставке. Читайте далее...

Смерть в Ласнамяэ: при падении из окна седьмого этажа разбился 18-летний парень

Этой ночью на улице Паазику в Ласнамяэ произошел трагический инцидент. Как сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава, из окна седьмого этажа выпал 18-летний молодой человек. Читайте далее...

Галерея: предполагаемого убийцу 15-летней Насти привезли в Йыхвиский дом суда

Сегодня около полудня 18-летнего Артема, подозреваемого в убийстве 15-летней Анастасии, доставили в Йыхвиский дом суда, поскольку прокуратура ходатайствует о заключении молодого человека под стражу. Читайте далее...

«Радар»: убийство 15-летней Анастасии будет расследовать прокурор, чью работу назвали некомпетентной

Позавчера Эстонию потрясло сообщение о том, что в Кохтла-Ярве был найден труп 15-летней девушки. Вируская окружная прокуратура решила, что расследованием убийства будет руководить прокурор Лийна Пикма, чья некомпетентность раньше уже привлекала широкое внимание, и за чью работу ее начальнице Эне Тимми пришлось официально извиняться. Читайте далее...

Три года приграничной торговли в Латвии: Эстония недосчитается четверти миллиарда

Министерство финансов подсчитало, что из-за латвийской приграничной торговли эстонское государство недосчиталось уже 130 миллионов евро в виде налогооблагаемого дохода, к концу 2018 года эта сумма вырастет вдвое. На эти деньги можно было бы привести в порядок эстонское э-государство и повысить пенсии на 100 евро. Читайте далее...

Упомянутый в ежегоднике КаПо Рейн Мюллерсон оправдал на состоявшемся в Крыму мероприятии аннексию полуострова

Аннексия Крыма Россией позволила предотвратить кровопролитие, которое сейчас можно наблюдать в Донбассе, сообщил ученый Таллиннского университета Рейн Мюллерсон в эфире местного телевидения во время круглого стола. Мюллерсон был упомянут в последнем ежегоднике КаПо. Читайте далее...

Федерика Могерини рассказала о стереотипах злонамеренного поведения России

Евросоюз в отношениях с Россией видит ситуации, которые повторяются, и это происходит в различных областях, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после заседания в понедельник в Люксембурге Совета ЕС по иностранным делам. Читайте далее...

Еще один малолетний убийца из Кохтла-Ярве выйдет из тюрьмы через три года

Ида-Вируский город Кохтла-Ярве, потрясенный убийством 15-летней Насти, помнит и другое кровавое преступление, совершенное в молодежной среде. Читайте далее...

Фото и видео: авария на Таммсааре-теэ привела к большой пробке

Сегодня утром на перекрестке Таммсааре и Нымме-теэ в Таллинне столкнулись легковые автомобили Toyota и Mazda. Читайте далее...

Пресса США: неожиданный разворот Трампа в вопросе российских санкций

Аналитики теряются в догадках, что побудило Белый дом так быстро дать обратный ход и дезавуировать заявление американского представителя в ООН Никки Хейли, которая выступала в минувшее воскресенье по телеканалу Си-би-эс и сообщила, что в понедельник, 16 апреля, США объявят очередной пакет санкций против России. Читайте далее...

Объявленный в розыск 73-летний Март найден мертвым на опушке леса