«Радар»: убийство 15-летней Анастасии будет расследовать прокурор, которого считают некомпетентным

13 апреля в передаче «Радар», выходящей на Kanal2, была рассказана история, в которой прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма предъявила обвинение мужчине, который сотрудничал с Центральной криминальной полицией и участвовал в инсценировке преступления. Предположительно, прокурор Пикма не знала о договоре между ним и полицией. Образно говоря, прокурор Пикма смешала плохое и хорошее, причем, своей вины в случившемся она не увидела.