«Радар»: убийство 15-летней Анастасии будет расследовать прокурор, которого считают некомпетентным

Позавчера Эстонию потрясло сообщение о том, что в Кохтла-Ярве был найден труп 15-летней девушки. Вируская окружная прокуратура решила, что расследованием убийства будет руководить прокурор Лийна Пикма, некомпетентность которой уже привлекала широкое внимание, за что ее начальнице Эне Тимми пришлось официально извиняться, пишет Postimees.
13 апреля в передаче «Радар», выходящей на Kanal2, была рассказана история, в которой прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма предъявила обвинение мужчине, который сотрудничал с Центральной криминальной полицией и участвовал в инсценировке преступления. Предположительно, прокурор Пикма не знала о договоре между ним и полицией. Образно говоря, прокурор Пикма смешала плохое и хорошее, причем, своей вины в случившемся она не увидела.
Комментируя плохую работу Пикма, ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Эне Тимми сказала: «Это заслуживает сожаления. Я прошу прощения от имени прокуратуры, бывает, что и мы совершаем ошибки».
Еще больше удручает, что находящееся под столь пристальным вниманием общественности происшествие, как убийство 15-летней девушки, передается на расследование прокурору, прежде показавшему себя некомпетентным в работе.
Прокуратура комментариев «Радару» не дала.