Три года приграничной торговли в Латвии: Эстония недосчитается четверти миллиарда

Министерство озвучило вчера весенний экономический прогноз. В порядке исключения отдельная глава была посвящена приграничной торговле. В ней Минфин откровенно признается, что приграничная торговля с Латвией начала значительно подрывать налоговые поступления в эстонскую казну. Отдельную проблему может представлять рост теневой экономики, поскольку большая разница в ценах побуждает покупать акцизный товар в Латвии, чтобы перепродать его здесь.

Минфин проанализировал три основных объекта приграничной торговли (алкоголь, сигареты и топливо) и подсчитал, сколько эстонское государство подарило южным соседям. Правда, следует учесть, что речь идет о теоретически недополученном налоговом доходе, т.е. при анализе исходили из предпосылки, что акцизный товар, купленный в Латвии или другой соседней стране, иначе был бы приобретен в Эстонии.

Топливный акциз – потери 87,5 млн

Заправка топливом за рубежом долгое время практиковалась в секторе транспорта и логистики. Поскольку перевозчики отправляются в пункты назначения по всей Европе, заправляются они тоже во всех европейских странах. В общем случае объем заправок в различных странах годами оставался примерно на том же уровне.

Перелом произошел в 2016 году, когда стоимость купленного в Латвии топлива выросла аж на 1333%, следует из данных Налогово-таможенного департамента по возврату НСО с международных покупок. В следующем году прибавились внутренние эстонские перевозчики и частные лица, которые стали заправляться в Латвии.

В то же время некоторые эстонские сети заправок стали предлагать услугу, в ходе которой процедура декларации налогов при заграничной заправке сделана для предпринимателя существенно проще и быстрее. “В результате всего этого большинство международных перевозчиков заправляется топливом в соседних странах”, - признает министерство прямым текстом.

Если перевести это в цифры, выясняется, что в 2016 году эстонское государство потеряло на непоступившем топливном акцизе и НСО 15,9 миллиона евро, а в 2017-м – 34,3 млн. К концу этого года Минфин прогнозирует, что убытки по налогам составят 37,3 млн евро. То есть в сумме – 87,5 млн евро.

Алкогольный акциз – 158,4 млн

Минфин описывает, что целенаправленная приграничная торговля алкоголем в Латвии начала возникать в 2015 году, но тогда ее объем был невелик и составлял менее 1% от общего потребления. Весной 2016 года на латвийской границе был открыт первый алкогольный магазин, и торговля ускорилась, признает министерство. Вначале на границе больше покупали крепкий алкоголь, однако затем стали приобретать и пиво вместе с другим легким алкоголем, причем значительный толчок этому придало летнее повышение акцизов в 2017 году.

Если в 2016 году латвийские приграничные покупки составляли всего 5,3% всех покупок, то в этом году, как ожидается, их доля вырастет до 24,5%. Кроме того, Минфин выразил беспокойство в связи с тем, что из-за латвийской приграничной торговли уменьшаются и покупки финнов в Эстонии, поскольку разница цен с Финляндией уменьшается.

“Те покупатели, которые покупают большие количества, могут предпочесть Латвию, а те, кто покупал в меньшем объеме, могут отказаться от покупки за границей”, - признало министерство.

В последующие годы министерство ожидает, что приграничная торговля в Латвии будет расти в одном темпе с ценами.

В цифрах это означает, что в 2016 году эстонское государство недосчиталось на алкогольном акцизе НСО 16,7 млн евро, а в 2017-м – 57,8 млн. К концу текущего года Минфин прогнозирует, что убытки по налогам составят 83,9 млн евро. То есть общая сумма убытков будет равна 158,4 млн евро.

Табачный акциз – потери 13 млн евро

Хотя, говоря о приграничной торговле, обычно подчеркивают убытки от алкоголя и топлива, нельзя забывать и о табачной продукции. Министерство отмечает в анализе, что разница цен на табачные изделия с Латвией невелика, в связи с чем объем приграничной торговли скромен и рассматривается, скорее, как явление, сопутствующее покупке алкоголя.

Есть основания опасаться, что, если финны будут меньше ездить в Эстонию за алкоголем, это скажется и на покупке сигарет.

Из подсчетов Минфина выясняется, что в 2016 году эстонское государство потеряло из-за непоступившего табачного акциза и НСО 2 млн евро, а в 2017-м – 4,2 млн евро. К концу текущего года по прогнозу Минфина налоговые убытки в этом сегменте составят 6,8 млн евро. В сумме это составит 13 млн евро.