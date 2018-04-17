Настю Рыбку частично оправдали

Лесли, Рыбку и остальных членов группы арестовали в феврале во время проведения нелегального секс-тренинга.

«Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», - рассказал Сийотха.

«Подробности я смогу сообщить чуть позже», - добавил адвокат, на несколько минут вышедший из блока временного содержания суда, где прошло закрытое слушание по делу.

Адвокат добавил, что по второму делу Лесли, Рыбке и остальным его подзащитным грозят длительные сроки наказания.

Судебное заседание по делу о групповом сутенерстве пройдет 24 апреля, на нем рассмотрят только продление меры пресечения.