Скандальные мемуары скандальной спортсменки: стриптиз и использованные трусы в подарок

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выпустила свою книгу мемуаров под названием "Другая".
На Играх-2014 в Сочи Коукалова завоевала два серебра — в масс-старте и смешанной эстафете. Чешка тогда призналась, что в масс-старте ей пришлось поправлять трусы, поэтому она не смогла выиграть золото. Ягр пошутил по этому поводу в её соцсетях.
В ответ Коукалова отправила ему на день рождения свои трусы.
«Положила трусы в конверт, написала, что благодарна ему за совет и они мне больше не нужны. Я также пожелала ему всего самого лучшего на день рождения», — написала Коукалова в книге.
Также Коукалова однажды устроила стриптиз для будущего мужа. Случай произошёл в баре в Праге, где её будущий муж Пётр Коукал и его друзья отмечали мальчишник, сообщает Tyden.
Коукалова и её подруги переоделись в стриптизёрш, вышли на сцену и начали раздеваться. Когда один из друзей Коукала заметил, что это Габриэла, она показала свою обнажённую грудь.
«Я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Пётр, и после этого танцевальный номер прекратился. Некоторые парни были разочарованы, что мы его не завершили».