Скандальные мемуары скандальной спортсменки: стриптиз и использованные трусы в подарок

На Играх-2014 в Сочи Коукалова завоевала два серебра — в масс-старте и смешанной эстафете. Чешка тогда призналась, что в масс-старте ей пришлось поправлять трусы, поэтому она не смогла выиграть золото. Ягр пошутил по этому поводу в её соцсетях.

В ответ Коукалова отправила ему на день рождения свои трусы.

«Положила трусы в конверт, написала, что благодарна ему за совет и они мне больше не нужны. Я также пожелала ему всего самого лучшего на день рождения», — написала Коукалова в книге.

Также Коукалова однажды устроила стриптиз для будущего мужа. Случай произошёл в баре в Праге, где её будущий муж Пётр Коукал и его друзья отмечали мальчишник, сообщает Tyden.

Коукалова и её подруги переоделись в стриптизёрш, вышли на сцену и начали раздеваться. Когда один из друзей Коукала заметил, что это Габриэла, она показала свою обнажённую грудь.