вторник, 17 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Скандальные мемуары скандальной спортсменки: стриптиз и использованные трусы в подарок

Скандальные мемуары скандальной спортсменки: стриптиз и использованные трусы в подарок

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Габриэла Коукалова.

ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выпустила свою книгу мемуаров под названием "Другая".

На Играх-2014 в Сочи Коукалова завоевала два серебра — в масс-старте и смешанной эстафете. Чешка тогда призналась, что в масс-старте ей пришлось поправлять трусы, поэтому она не смогла выиграть золото. Ягр пошутил по этому поводу в её соцсетях.

В ответ Коукалова отправила ему на день рождения свои трусы.

«Положила трусы в конверт, написала, что благодарна ему за совет и они мне больше не нужны. Я также пожелала ему всего самого лучшего на день рождения», — написала Коукалова в книге.

Также Коукалова однажды устроила стриптиз для будущего мужа. Случай произошёл в баре в Праге, где её будущий муж Пётр Коукал и его друзья отмечали мальчишник, сообщает Tyden.

Коукалова и её подруги переоделись в стриптизёрш, вышли на сцену и начали раздеваться. Когда один из друзей Коукала заметил, что это Габриэла, она показала свою обнажённую грудь.

«Я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Пётр, и после этого танцевальный номер прекратился. Некоторые парни были разочарованы, что мы его не завершили».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ