Убийство в Ласнамяэ: «Радар» показал прежде не публиковавшиеся кадры

23 сентября 2016 года. Полицейский спецназовец Рандо Хылпус проводит свой свободный вечер в Таллинне в Ласнамяэ в заведении на улице Маяка под названием «Baar 36».

Походы по барам Хылпусу не чужды. Несмотря на то, что ему выписаны антидепрессанты, он, по словам друзей, предпочитает топить свои проблемы в алкоголе. А проблема большая – он расстался со своей девушкой и тяжело переживает разрыв.

Выпить любил и Яанус Кахк, с которым Хылпус тем вечером встретился в баре. Яанус был юристом, входил в партию IRL и был членом волостной управы Сауэ. Для него алкоголь постепенно вырос в проблему после увольнения из Центра профессиональной реабилитации Астангу, где он работал.

По словам свидетелей, в роковой сентябрьский вечер Кахк и Хылпус вместе выпивали в баре и хорошо ладили друг с другом.

Выйдя из бара, они направились в алкогольный магазин Araxes и оттуда – домой к полицейскому Рандо Хылпусу. Позже Яануса Кахка найдут в подъезде дома мертвым, на нем будет спать спецназовец Хылпус, а рядом будет лежать его служебное оружие.