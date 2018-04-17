Фотоновость: вице-мэр Пярну устроил себе неприятности на поле для гольфа

Суурсильд так неудачно оставил свою тележку для гольфа на краю грина, забыв поставить ее на тормоз, что, как только он отвернулся, она по склону покатилась в пруд, и оставленный в ней мобильный телефон вместе с вложенными в него ID-картой и банковской карточкой улетели по дуге в воду.

Освежающее купание с первой попытки не принесло результатов: найти телефон и документы в камышах не удалось, вице-мэру пришлось доигрывать в гольф в тревоге.

Но мысль о телефоне и карточках продолжала его терзать, поэтому спустя полтора часа он вошел в пруд и предпринял новую попытку. На этот раз поиски были успешными, нашлось и то и другое.

Суурсильду пришлось покорячиться, прежде чем он нашел телефон. ФОТО: Erakogu

Как рассказал Суурсильд, по совету друзей он уложил промокший телефон на ночь сушиться в рис и – о чудо! – на следующий день он снова заработал.