ФИФА может отклонить заявку Марокко на проведение ЧМ-2026 из-за запрета однополых браков

Причиной может послужить закон, запрещающий однополые барки в стране.

Согласно марокканским законам, за однополые связи нарушителям грозит тюремный срок от шести месяцев до трех лет.

ФИФА исключает возможность проводить турниры уровня чемпионата мира в странах, где имеют место преследования по различным признака.