вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • ФИФА может отклонить заявку Марокко на проведение ЧМ-2026 из-за запрета однополых браков

ФИФА может отклонить заявку Марокко на проведение ЧМ-2026 из-за запрета однополых браков

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ФОТО: ISSOUF SANOGO/AFP

Заявка Марокко на проведение чемпионата мира может быть отклонена.

Причиной может послужить закон, запрещающий однополые барки в стране.

Согласно марокканским законам, за однополые связи нарушителям грозит тюремный срок от шести месяцев до трех лет.

ФИФА исключает возможность проводить турниры уровня чемпионата мира в странах, где имеют место преследования по различным признака.

Если заявка Марокко будет отклонена, совместная заявка США, Канады и Мексики будет единственной, претендующей на проведение турнира, сообщает Associated Press.

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