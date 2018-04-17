Российский политбеженец-шпион назвал эстонскую тюрьму позором Европы

Как пишет "Псковская губерния" , Петров планирует выйти из тюрьмы в середине июля: пятилетний срок был назначен судом по схеме «один плюс четыре», то есть четыре года ему дали условно. При этом об эстонской тюрьме он отзывается крайне негативно: «Это позор Европы, вот что я тебе скажу. Мне скажут: что ты жалуешься, вот, мол, в России ещё хуже. Вряд ли. У нас тут сидели трое русских, они родились в Эстонии, но по паспорту русские. Так они написали бумагу начальству с просьбой перевести их отсиживать в российской тюрьме, их перевели. На прошлой неделе, например, парень у нас тут повесился».

«Я абсолютно не отчаиваюсь, но приятного мало, - сказал Михаил изданию. – У нас тут сидят шпионы, сексуальные насильники и наркоманы. Ну, со шпионами мы уже давно шутим: «Привет шпион, а ты чей шпион?» и так далее. У нас тут генералы боснийские сидят и многие другие интересные кадры. Но условия… Да, что, у меня здесь грыжа появилась, гипертония. Что говорят? Тебе скоро выходить, вот на свободе здоровьем и займешься».

О событиях в Эстонии, приведших к его заключению, тренер, ранее сотрудничавший с местными властями, а затем объявивший себя оппозиционером, рассказывает следующим образом: «Ну что, у меня был приятель эстонец, который помогал мне, потому что я не знаю язык – я же шпион, а шпион, конечно, не должен знать язык! – так вот, я когда ему сказал, что мне надо получить политическое убежище, и он меня отвёз в местную полицию. Я ему уточнил, что говорить надо всё же с КаПо, аналогом нашего ФСБ. Мы поехали, проговорили около двух часов, я просил помочь мне, и да, мне помогли устроиться в центр для иностранцев, известное место здесь. А что пошло дальше… Ну, это пока секрет, как я говорил, мы заключили с ними джентльменское соглашение, которое они частично нарушили, и если они не сдержат слово и в других вопросах, я тогда готов буду говорить всё. И, думаю, для многих эстонских жителей это станет неприятным откровением. Одно я могу сказать: сами добровольно никогда не сдавайтесь. На переговоры идти можно, но вот так сдаваться – ну, вас в любом случае захотят посадить».