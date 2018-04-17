вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Пьяный капитан из Эстонии посадил судно на мель у Аландских островов

Пьяный капитан из Эстонии посадил судно на мель у Аландских островов

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Рыбацкое судно Shemara.

ФОТО: ain366.wixsite.com/morobell2b

В ночь с субботы на воскресенье предположительно пьяный капитан из Эстонии посадил рыбацкое судно на мель в Аландском море. Капитана доставили в вытрезвитель.

«Несчастный случай произошел с рыбацким судном Shemara рядом с Аландскими островами, нам сообщили, что капитан мог быть в состоянии алкогольного опьянения», - подтвердила член правления фирмы Morobell Алдона Баум Postimees.

По ее словам, повреждения судна не должны быть сильными, оно своим ходом сошло с мели, его направят на ремонт.

По данным Postimees, в ночь на 15 апреля у капитана, посадившего судно на мель в Аландском море, зафиксировали алкогольное опьянение в два промилле, его доставили в вытрезвитель. «Поврежден заправочный бак судна, часть топлива вытекла в море, сколько могли, откачали», - сообщил источник. Во время инцидента на борту были четыре человека, включая капитана. Три члена экипажа должны были вернуться в Эстонию на Shemara.

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