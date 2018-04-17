Конфликт болельщиков и рэпера Басты завершился избиениeм

Конфликт между рэпером Бастой и армейскими ультрас продолжает активно развиваться с каждым новым появлением рэпера на "заворотке" (активной трибуне фанатов ЦСКА). По данным "Царьграда", на последнем матче армейцев конфликт достиг уровня физического противостояния. Суть проблемы заключалась в том, что Баста в прошлом сезоне стал появляться в качестве заводилы трибуны: часть активных фанатов красно-синих восприняла это положительно, но немалая часть армейцев выступила против присутствия рэпера в таком качестве.
Перед матчем ЦСКА – "Арсенал" Лондон на идущую в сторону стадиона небольшую компанию армейских ультрас, противников Басты, напали спортивные молодые люди, возглавляемые другом и по совместительству личным телохранителем Басты, профессиональным бойцом.
Как сообщили "Царьграду" свидетели конфликта, противники Басты, уступавшие как в численности, так и в спортивной подготовке, сопровождались угрозами жизни со стороны предводителя нападавших. Через некоторое время об этом инциденте узнают парни из так называемого боевого крыла армейских фанатов. Посчитав действия свиты рэпера вызывающими и недопустимыми, армейские ультрас догнали напавших и отомстили за своих побитых коллег. Особенно досталось телохранителю музыканта.
Отмечается, что сам Баста в инциденте не принимал участия и отсутствовал на матче.
Сам рэпер заявил championat.com, что никакого особого конфликта не было, а его имя в этой истории всплыло только в связи с его друзьями, и хотя Баста сам болельщик ЦСКА, рэпер считает, что кому-то, может, его творчество и не нравится, но это не проблемы самого музыканта.
"Да нет никакого конфликта. Есть конкретные люди, на которых напали? Кто-то пострадал, есть заявление в милицию? А почему они не написали фамилии ребят, которые геройски прыгнули на моего Михаила и избили его? Всё это напоминает слухи про слухи. Если что-то случится, сам разберусь – без журналистов или кого-то ещё. Я взрослый парень, знаю цену словам и поступкам. За всё нужно отвечать.
Я не знаю, были ли у моего друга конфликты с ультрас ЦСКА. Оценки надо давать в правовом поле. Есть заявление от потерпевших? Непонятно вообще, о чём мы говорим. Нужно взять Демьяна, чтобы он рассказал суть вещей: что там было, как его били? Благодаря журналистам этот винегрет теперь в публичном пространстве. Нужно взять того, кого избили, снять ток-шоу. Если Миша его избил, покалечил или изуродовал, он должен написать заявление в органы."