Конфликт болельщиков и рэпера Басты завершился избиениeм

Перед матчем ЦСКА – "Арсенал" Лондон на идущую в сторону стадиона небольшую компанию армейских ультрас, противников Басты, напали спортивные молодые люди, возглавляемые другом и по совместительству личным телохранителем Басты, профессиональным бойцом.

Как сообщили "Царьграду" свидетели конфликта, противники Басты, уступавшие как в численности, так и в спортивной подготовке, сопровождались угрозами жизни со стороны предводителя нападавших. Через некоторое время об этом инциденте узнают парни из так называемого боевого крыла армейских фанатов. Посчитав действия свиты рэпера вызывающими и недопустимыми, армейские ультрас догнали напавших и отомстили за своих побитых коллег. Особенно досталось телохранителю музыканта.

Отмечается, что сам Баста в инциденте не принимал участия и отсутствовал на матче.

Сам рэпер заявил championat.com, что никакого особого конфликта не было, а его имя в этой истории всплыло только в связи с его друзьями, и хотя Баста сам болельщик ЦСКА, рэпер считает, что кому-то, может, его творчество и не нравится, но это не проблемы самого музыканта.

"Да нет никакого конфликта. Есть конкретные люди, на которых напали? Кто-то пострадал, есть заявление в милицию? А почему они не написали фамилии ребят, которые геройски прыгнули на моего Михаила и избили его? Всё это напоминает слухи про слухи. Если что-то случится, сам разберусь – без журналистов или кого-то ещё. Я взрослый парень, знаю цену словам и поступкам. За всё нужно отвечать.