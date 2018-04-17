Угрожавшего взрывом тартуской студии ERR начнут судить в августе
17 апреля 2018 г., 15:40
Во второй половине августа перед Тартуским уездным судом предстанет скандальный активист Меэлис Калдалу (36). Прокуратура обвиняет его в грубом нарушении общественного порядка, передает Rus.Err.
26 октября 2017 года полиция задержала в Тарту Меэлиса Калдалу и его приятеля Рейо Лауритса, подозреваемых в том, что они 10 октября сообщили о заложенной в тартуской студии ERR бомбе.
Около 20:45 10 октября в Центр тревоги поступило сообщение, что в 21:15 в тартуской студии ERR взорвется бомба. В здании провели тщательную проверку, но бомбу не нашли.