Следы детских кокаиновых футболок ведут в Эстонию

Как пишет Daily Mail, футболки с таким призывом выпустил независимый эстонский малый предприниматель. Принт на футболках и другой одежде оформлен по образцу логотипа Coca-Cola, однако рекламный слоган слегка изменен, и надпись на детских футболках гласит: «Enjoy Cocaine» («Наслаждайся кокаином»).