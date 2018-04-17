вторник, 17 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Следы детских кокаиновых футболок ведут в Эстонию

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

"Наслаждайся кокаином", - гласит надпись.

ФОТО: Amazon

Интернет-гигант Amazon после разразившегося вчера скандала изъял из продажи в Великобритании детские футболки с надписью «Enjoy Cocaine» («Наслаждайся кокаином»). По данным Daily Mail, футболки выставило на продажу предприятие из Эстонии.

Как пишет Daily Mail, футболки с таким призывом выпустил независимый эстонский малый предприниматель. Принт на футболках и другой одежде оформлен по образцу логотипа Coca-Cola, однако рекламный слоган слегка изменен, и надпись на детских футболках гласит: «Enjoy Cocaine» («Наслаждайся кокаином»).

О кокаиновых футболках в Amazon сообщила одна британка, которая обнаружила их в продаже на сайте компании. После жалобы футболки были изъяты из продажи.

Футболки, выставленные на продажу в Amazon.

ФОТО: Amazon

Читать также

Актуально

НАВЕРХ