Следы детских кокаиновых футболок ведут в Эстонию
17 апреля 2018 г., 16:18
Интернет-гигант Amazon после разразившегося вчера скандала изъял из продажи в Великобритании детские футболки с надписью «Enjoy Cocaine» («Наслаждайся кокаином»). По данным Daily Mail, футболки выставило на продажу предприятие из Эстонии.
Как пишет Daily Mail, футболки с таким призывом выпустил независимый эстонский малый предприниматель. Принт на футболках и другой одежде оформлен по образцу логотипа Coca-Cola, однако рекламный слоган слегка изменен, и надпись на детских футболках гласит: «Enjoy Cocaine» («Наслаждайся кокаином»).
О кокаиновых футболках в Amazon сообщила одна британка, которая обнаружила их в продаже на сайте компании. После жалобы футболки были изъяты из продажи.